Desde el mediodía de ayer cientos de miles de personas llenaron las calles desde el Congreso Nacional a la Plaza de Mayo en señal de respaldo a la advertencia hecha al gobierno de Mauricio Macri por parte de los organismos de derechos humanos, que tanto en las consignas de la marcha, el documento leído sobre el escenario y en declaraciones posteriores coincedieron en catalogar a éste como un momento político “de retroceso en las políticas de memoria, verdad y justicia”. Taty Almeida, Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini, cada una en distintas entrevistas, acordaron en su cuestionamiento del ajuste llevado adelante por la administración macrista y la “criminalización de la protesta social”.

“En toda la Argentina nos hemos juntado sin ningún tipo de partidismo para decirle ‘Basta Macri’” fue la reflexión de hoy de Taty Almeida, dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, sobre la jornada de ayer en la que cientos de miles de personas se dieron cita en la Plaza de Mayo por el 42 aniversario del golpe de Estado. “Este gobierno constitucional todos los días sigue violando los derechos humanos. Ayer fue la respuesta del pueblo a esas violaciones”, aseguró Almeida en conversación radial con “Un poco más” (AM 750). “Cada vez somos más y más los que resistimos y eso es lo que no toleran. Quieren borrar la memoria pero no van a poder”, afirmó Almeida e ilustró con un ejemplo: “fui al colegio donde van mis dos bisnietas: es una maravilla, las cosas que han dicho esos niños con respecto a la memoria, las cosas que hacen. Los que vienen atrás van creciendo, nos sucederán. Y eso es lo que esta gente no tolera”.

“Quiero empezar pidiendo perdón a todos los pibes que mataron por la espalda. ¿Qué hay que hacer con los que están robando al país?”, se había preguntado ayer a la tarde Hebe de Bonafini, titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, en el inicio de su discurso de ayer en la plaza. Hoy volvió sobre el tema en conversación con “No digas tal vez”, por Radio Del Plata al sostener que frente al desaliento de las políticas de memoria, el incremento de la violencia institucional y en un contexto de creciente “ajuste, represión e impunidad”, “yo le digo a los jóvenes, a las nuevas generaciones, que tienen que salir, que no es difícil armar redes de solidaridad en los barrios. Nosotras ayudamos a tres villas, porque no tenemos para más. Es nuestro granito en una montaña de arena. Pero las pirámides están hechas de granitos de arena”. “El Estado los va a matar de hambre y no les da oportunidades. Los chicos hoy no van a la escuela porque no tienen zapatillas. Van a la escuela a comer y Vidal no manda la comida. Y si manda comida, la manda podrida”, advirtió Hebe. Sobre la masividad de la marcha de ayer Bonafini expresó que “queremos publicar fotos en nuestras redes y no podemos elegir por la cantidad. Ya ayer nos habían llegado unas 600 fotos de pañuelos pintados en distintos lugares: en las casas, en las mesas, en las plazas, en las calles”.

Por su parte, Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, conversó esta mañana con “Si pasa, pasa” (FM La Patriada). Allí hizo una evaluación de la marcha donde resaltó “lo positivo que es seguir organizándonos después de más de 40 años de lucha y obtener una respuesta ciudadana tan importante” como la de ayer. “Todos los días se nos sigue acercando gente, se nos siguen sumando, no sólo por temas vinculados con la dictadura, sino también por otras demandas de otros derechos humanos que son violentados en el presente”, sostuvo. Carlotto celebró además la presencia en la marcha de “dos queridos amigos que son Carlos Zannini y Luis D’Elía”, quienes recuperaron ayer por la mañana su libertad a partir de una decisión de la Justicia después de haber permanecido en la cárcel más de cien días con prisión preventiva.