Para un periodista que se corte la luz de su departamento en un octavo piso, aparte de un bajón, puede ser el inicio de una nota. Por eso me bañé al tacto, me vestí rogando que las medias fueran del mismo color y salí en busca de testimonios.

–Esto es una vergüenza –se quejaba una anciana que vive en un décimo piso y con tanto corte de luz y subir y bajar por la escalera, había sacado unos cuádriceps como para ascender el Aconcagua al trote– aumentan la tarifa y empeoran el servicio.

–Cuando la hacen, la hacen bien. Ese es el famoso eficientísmo –aclaró don 4º “B” que había salido a comprar velas, que en nuestro país se han transformado en tecnología de punta.

–Aquí se quejan porque tienen la panza llena –vociferó don 7º “A” que trabajaba de sobrino de un Secretario de Estado–. Ustedes tienen que pensar que la humanidad pasó siete mil años sin electricidad y se hicieron cosas magníficas. Miguel Angel pintó la Sixtina sin usar una sola lamparita; Beethoven compuso nueve sinfonías usando velas; los griegos se cansaron de hacer templos y no tenían ni una miserable grúa; Cervantes escribió el Quijote con luz de día, una pluma de ganso y sin aire acondicionado. ¡Y ustedes no pueden estar un par de días sin luz!

–Podemos, lo que no podemos es estar felices y sonrientes como nos pide el gobierno, mientras usamos los estantes de la heladera para guardar ropa y el microondas como macetero –dijo un vecino.

Como en los consorcios es difícil ponerse de acuerdo y subir ocho pisos por la escalera no es lo que me recomendó el cardiólogo, decidí continuar recorriendo realidad nacional. Salgo, esquivo a un emprendedor que estaba ofreciendo cursos de faquir para jubilados y me encuentro con mi amigo el maestro Domingo Faustino Tiza que venía con cara de masticar quinotos verdes.

–Yo le miro la cara a los maestros y no necesito almanaque para saber que estamos en marzo –dije mientras le hacía masajes en el cogotito para descontracturarlo un poco.

–Es cierto, esto pasa siempre, pero este año es peor ¡En vez de construir escuelas las cierran! Antes era “ramal que para, ramal que cierra” hoy, además es “matrícula que baja, escuela que cierra”. Piensan que la educación es un gasto –concluyó con lágrimas en los ojos

–En realidad, lo que piensan es que los maestros son un gasto –corregí yo–. Además cuando se juntan en gremios rompen las glándulas y cuando laburan lo único que saben hacer es llenarle la cabeza a los chicos.

–Lo que buscan es hacer un país lleno de analfabestias –me respondió Tiza

–Eso es porque el gobierno tiene claro que para cosechar soja, arrear vacas y buscar pepitas de oro no se necesita saber la tabla del siete, y mucho menos entender para qué sirve el pretérito pluscuamperfecto.

Como en ese momento pasaba una manifestación al ritmo del llamado Hit del Verano, lo dejé al maestro con sus dudas existenciales y le pregunté a uno que le daba al bombo como un poseído.

–Escuchame flaco, ¿esta manifestación me deja bien en Congreso?

–No –me contestó– pero te dejamos en 9 de Julio y ahí podés hacer combinación con alguna que vaya a Congreso.

Acepté el convite y al rato, grabador en mano, estaba en el congreso rodeado de flamantes diputados que le estaban pasando una franelita a la banca para después ponerse a estudiar los métodos de acción parlamentarios, esto es la rosca, la tranza y la runfla.

–Esto no puede ser –se quejaba un diputado del PRO– nosotros nos gastamos las neuronas para sacar una ley beneficiosa para todos, por ejemplo para legalizar la esclavitud, para transparentar más la realidad, y después viene un juez de Villa Tachito y la declara inconstitucional. Al final los jueces están robando cámara que da gusto.

–Pará enloquecido, pará –se interpuso uno que trabajaba en el Congreso de primo de un ministro–. No te tirés contra el poder judicial ¿Sabés cuánto cuesta tener un juez como Bonadio? Años de chamullos, acuerdos, favores, olvidos, titulares en la prensa. Pensá que viene desde la época de la servilleta. Una vez que los tenés, estás obligado a cuidarlos como si fueran de cristal.

–Yo lo entiendo, pero el compañero tiene razón –intervino un diputado del peronismo con Perón pero sin Cristina y con Moyano más o menos– los jueces cada vez tienen mayor protagonismo y a nosotros nos dejan con los fueros deshilachados.

–Eso no es nada Dolape, fijate el ejemplo que nos da Brasil donde a Lula lo condenaron sin pruebas porque el juez afirma que con “la convicción nacida del conjunto de indicios” alcanza y sobra ¿Te imaginás lo que va a ser Comodoro Py si esta idea prende? –se preguntó un cafetero amigo especialista en temas constitucionales.

–Todo el mundo va a querer tener tres o cuatro jueces propios y mínimo dos o tres fiscales. Se van a matar para conseguir uno, aunque sea de segunda mano.

Como ahí nadie hablaba de los temas para los cuales los habían votado, los dejé con sus problemas con el poder judicial que parece que cada vez es más poder y menos judicial y me las tomé. Salgo y en la plaza veo que el coro del Colón interpretaba el Hit del Verano en una versión para orquesta sinfónica, mientras, un poco más allá, un grupo de jubilados de la columna “Norma Pla” acampaba a la sombra de la estatua de los Dos Congresos y yo, alma de periodista, me pregunto: ¿Para qué dos congresos, si con uno que funcione bien alcanza y sobra?