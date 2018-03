“Es una situación inédita. Es la primera vez que a esta altura del año, casi finalizando el primer trimestre, la provincia de Buenos Aires no abre las paritarias con los trabajadores del Estado, ni con los judiciales, ni con los de la salud. Y ofrece a los maestros menos que la previsión inflacionaria”, denunciaron en La Plata, frente a la casa de gobierno, los gremios que agrupan a trabajadores estatales y docentes. En la céntrica plaza San Martín, entre las 9 de la mañana y las dos de la tarde, los principales gremios del sector montaron por unas horas una reedición de la carpa blanca. El objetivo fue hacer oír sus reclamos y ratificar el paro conjunto que el próximo 5 de abril afectará el funcionamiento de la administración pública, los hospitales, juzgados y escuelas bonaerenses.

Las actividades de protesta incluyeron una conferencia de prensa de apertura y tres paneles sobre los alcances del ajuste que realiza en la provincia la gobernación de María Eugenia Vidal.

“En cada una de las áreas del Estado las consecuencias se están haciendo más graves. En educación vemos cómo la falta de nombramientos docentes hace que a un mes de comenzadas las clases miles de chicos no puedan cursar todas las materias, aumentaron la deficiencias edilicias por carencias de mantenimiento, se intenta cerrar los bachilleratos para adultos, están desfinanciando los centros de formación profesional, jubilan de oficio a 3 mil docentes recortándoles derechos, con los comedores escolares vivimos haciendo reclamos por las raciones ajustadas... y esto mismo está sucediendo en el área de Salud y en todo lo que hace a la seguridad social”, señaló desde el Suteba Silvia Almazán.

“Esto sucede mientras la provincia está recibiendo, en el marco pacto fiscal, más de 40 mil millones de pesos. Teníamos la expectativa de que estos mayores fondos se tradujeran en más obras que crearan trabajo, más políticas públicas para garantizar derechos y mejores salarios, pero eso no está pasando. El Ministerio de Economía dice que ya están integrados al presupuesto provincial, y toman esto como una justificación para imponer el techo salarial del 15 por ciento. Lo que hay, en realidad, es un condicionamiento político: el endeudamiento constante de la provincia de Buenos Aires, por el que cada nueva deuda que se contrae es para pagar la deuda anterior, no para generar empleo y garantizar derechos”.

Otro de los paneles tuvo como tema el Ioma, la obra social de los estatales, y el Instituto de Previsión Social (IPS), del que dependen sus jubilaciones, ambos en la mira del macrismo. “Con un operativo mediático intentan instalar la idea de que la caja jubilatoria es deficitaria, cuando tiene superávit y es un ejemplo en Latinoamérica”, planteó Oscar De Isasi, el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense. “También hubo especialistas que explicaron por qué hoy la obra social no está brindando todas las prestaciones que debería y cuáles son las propuestas alternativas.”

La jornada de protesta fue cerrada con un acto en el que los dirigentes del Suteba, la FEB, AMET, Udocba (docentes y auxiliares), la Cicop (Salud), ATE (estatales) y AJB (judiciales) ratificaron el paro conjunto del jueves 5 de abril, contra el techo del 15 por ciento en las paritarias. Otros puntos de reclamo de la convocatoria a la huelga son el cese de los despidos y el pase a planta permanente de 15 mil trabajadores que la provincia mantiene con contratos, en condición de precarizados.

“Esta carpa expresa el rechazo a las políticas de ajuste y el próximo 5 de abril vamos a hacer un fuerte paro y una movilización masiva”, anticipó la secretaria adjunta de Suteba, María Laura Torre.

El titular de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud Bonaerense (Cicop), Guillermo Pacagnini, explicó que hay una acción coordinada pero no un pliego común “porque los reclamos son distintos”. “Sintéticamente, lo que reclamamos es que la paritaria no tenga techo y el rechazo a la pauta general del 15 por ciento. Luego cada gremio tiene su planteo: judiciales, estatales, administración pública y salud tenemos las paritarias cerradas, y a esta altura del año tendrían que estar abiertas. Es algo inédito. Es la primera vez que para esta fecha no estamos sentados discutiendo salarios y condiciones laborales.”