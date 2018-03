En la previa del encuentro de hoy ante Belgrano, al que Racing llega con una racha de seis victorias y un empate que le posibilita mantenerse en la pelea por un cupo para la Copa Libertadores 2019, el técnico de la Academia, Eduardo “Chacho” Coudet, confirmó la presencia de Lautaro Martínez, quien regresó el miércoles de la gira de la Selección Argentina. “Lautaro va a jugar. Volvió muy bien, charlé un rato con él y me dijo que descansó bastante”, declaró el DT en conferencia de prensa, tras la práctica matutina de ayer en la cancha auxiliar del Cilindro. “Lo felicité porque debutó oficialmente con la Selección y ese no es un dato menor. No nos olvidemos de que tiene sólo 20 años”, desmenuzó parte de la charla con el goleador.

El técnico de último paso por el Tijuana, del fútbol mexicano, también comentó los detalles por los que tomó la decisión de no incluir al delantero y capitán Lisandro López entre los convocados para el encuentro de hoy. “El martes tenemos un partido importante y prefiero que Lisandro llegue descansado. Es un jugador importante para el juego que pretendo”, dijo en relación al choque ante Universidad de Chile, por la segunda fecha del Grupo 5 de la Copa Libertadores. “Lisandro está muy metido y quiere jugar todos los partidos, pero entiende mi decisión”, añadió sobre el máximo referente del plantel que conduce.

Coudet no eludió el tema cuando lo consultaron sobre la situación que vivió Ricardo Centurión hace diez días, al protagonizar un nuevo escándalo extrafutbolístico al pasar un semáforo en rojo, negarse al test de alcoholemia e intentar sobornar a un oficial de tránsito de la Municipalidad de Lanús. “Centurión se hizo responsable de la situación. Todos dimos nuestra postura. Es un tipo importantísimo y, si hay que ayudarlo, lo haremos”, opinó. Y agregó: “A Centurión volvería a buscarlo una y mil veces. Va a ir creciendo y mejorará su manera de manejarse”.