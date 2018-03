El escándalo por el canje de pasajes aéreos y terrestres por dinero que realizan los legisladores nacionales continúa creciendo y hasta el presidente Mauricio Macri se metió en la polémica: “Si los diputados creen que su salario no es suficiente, tienen que blanquear la necesidad de tener uno mejor”, dijo el Presidente ayer desde Chapadmalal donde pasa un nuevo descanso con su familia. “El mecanismo de los pasajes no es algo que esté bien”, sentenció Macri, aunque pasó por alto que los diputados del interbloque oficialista de Cambiemos fueron los que más pasajes canjearon en 2017 y que al tope del ranking aparece su aliada Elisa Carrió, que de esa manera se benefició con 350 mil pesos extras.

“Si los diputados creen que su salario no es suficiente, tienen que blanquear la necesidad de tener uno mejor, pero ese mecanismo de los pasajes no es algo que esté bien, es querer disfrazar algo de otra cosa”, dijo Macri en una entrevista que concedió a la rosarina Radio 2 al arribar al Chapadmalal para el descanso familiar de Semana Santa. Así, el Presidente se metió en la polémica de otro poder del Estado que también está en manos del oficialismo.

El informe de la ONG Directorio Legislativo relevó la cantidad de canjes por dinero que realizaron los diputados nacionales de los 20 tramos aéreos (cuyo valor es de 1350 pesos cada uno) y 20 tramos terrestres (650 pesos cada uno) que reciben mensualmente de la Cámara baja para realizar actividades legislativas, que incluye los viajes que deben realizar los legisladores a sus provincias de origen y que representan.

El resultado arrojó que en 2017 la suma de los diputados de Cambiemos, discriminados en Unión PRO y UCR (según la propia información que suministró la Cámara) fueron quienes más canjes por dinero habían realizado, alcanzando el 33,19 por ciento del total de los canjes.

La suma no incluía a los aliados menores de la alianza oficialista, pero la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sorprendió al aparecer al tope del ranking y se alzó con un ingreso extra de 355.800 pesos.

En realidad, Carrió, una de las duras detractoras públicas del sistema de canje de pasajes por dinero también aparecía –en el tabla comparativa con años anteriores– entre los cinco diputados que más habían canjeado durante los años 2016 y 2015. “Yo viajo en clase turista y me los pago yo. No pido pasajes al Congreso como sí lo hace el resto. Tengo la lista de los viajeros, no mientan”, posteó en agosto de 2015 la diputada desde su cuenta oficial en Twitter, en plena campaña electoral. El informe de la ONG dejó al descubierto la doble faz de Carrió en este ítem.

Al escándalo se sumó también un informe del diario La Nación que detalló los senadores que con su mandato ya cumplido igual canjearon por dinero los pasajes no utilizados en su último año en la Cámara y con diferentes valores: en el Senado cada tramo aéreo equivale a 3440 pesos y los terrestres en 240 pesos. Una lista que encabeza la ex senadora María Laura Leguizamón (FPV-Buenos Aires), que canjeó pasajes por 172.678 pesos y que incluye a Liliana Negre de Alonso (PJ -San Luis, con 33 mil pesos) y Sandra Giménez (Renovador -Misiones, con 25.680 pesos).

En tanto, el informe de la ONG sobre la Cámara baja también discrimina el canje por provincia. Los diputados de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma que canjearon el año pasado los pasajes por dinero, representan el 36,9 por ciento de los más de 32 millones de pesos que insumió en total los canjes a lo largo de 2017.

En el ranking los siguen los diputados santafesinos (9,2 por ciento) y de otras provincias más o menos cercanas a la Capital Federal, como Córdoba (6,9) y otras más lejanas: Río Negro (4,9), Mendoza (2,3) Tucumán (2,4), Misiones (2,4) y Chaco (2). El resto de las provincias representa cada una menos del 2 por ciento del dinero destinado a los canjes de pasajes, aunque la cifra también tiene relación directa con la cantidad de diputados que tiene cada una de ellas en el Congreso Nacional.