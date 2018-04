La revista The Lancet, tal vez la más prestigiosa en temas de salud, publicó en la última semana un editorial dedicado al aborto, al comentar una investigación sobre las últimas estimaciones a nivel mundial de embarazos involuntarios, es decir, no intencionales. La publicación destaca que la mayoría de esas gestaciones no deseadas se producen en regiones en desarrollo donde, además, suele haber un acceso limitado a servicios de aborto seguro; de esta manera, contribuyen de manera significativa a abortos inseguros en todo el mundo. “La reducción de la estigmatización, la minimización de las consecuencias sociales y económicas de los embarazos no deseados como así también la mejora del acceso a la anticoncepción moderna y la garantía de abortos legales y seguros generarían mejoras tangibles en la salud”, destaca la revista.

Para el médico obstetra Mario Sebastiani, del Hospital Italiano y autor del libro #Aborto Legal y Seguro, la publicación es “un inmejorable espejo para mirarnos a la vez que brinda elementos a los legisladores para una votación responsable el día que bajen al recinto a decidir si quieren que la interrupción del embarazo sea segura o insegura”.

The Lancet se refiere al aborto al comentar las conclusiones de una investigación sobre los embarazos no planificados del Instituto Guttmacher, donde advierte que son más frecuentes de lo que se había estimado hasta el momento, a partir de calcularlos con un modelo estadístico más complejo y más exacto. Ese artículo se incluye también en la revista bajo el título: “Tendencias mundiales, regionales y subregionales en embarazo no intencional y sus resultados de 1990 a 2014: estimaciones de un modelo jerárquico bayesiano”.

–¿Qué nos están diciendo los datos que publica la revista? –le preguntó este diario a Sebastiani.

–Todos sus datos avalan los dichos de quienes estamos a favor de la despenalización del aborto y utilizamos la evidencia científica para sostener nuestra posición. Respetamos todos los diálogos y todas las creencias, pero mientras algunos elaboran defensas del estatuto del embrión o de la persona, otros países han implementado políticas públicas que han disminuido la tasa de abortos y ese objetivo sea probablemente una causa común entre las distintas posiciones. No puedo ni debo dejar de olvidar el valor que se le da a la dignidad de las mujeres en uno u otro escenario. Si no hay datos no hay políticas. Por eso, la despenalización nos enfrentaría a saber cuántos abortos tenemos como cualquier país razonable. Ni muchos ni no deben ser tantos. La legalización nos dirá cuántos hay y en qué sectores están, que edad tienen las mujeres y, si nos permiten preguntar cuál es el motivo por el que abortan, sabemos las causas, aunque es primordial proteger su privacidad. La despenalización disminuye los abortos porque al hacerse dentro del sistema de salud seguramente la prevención del embarazo no deseado será efectiva. Este estudio de The Lancet dice que los países “centrales” tienen menos abortos por mayor acceso a métodos anticonceptivos modernos.

–La disminución de la tasa de embarazos no deseados en las regiones en desarrollo de 1990 a 2014 no coincidió con una disminución en la tasa de aborto. ¿Cómo hay que analizar esta tendencia? –le preguntó PáginaI12 a la médica especialista en Salud Pública Malena Correa, del departamento de Salud de Madre y Niño del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).

–El porcentaje de embarazos no deseados que terminan en abortos en esta parte del mundo aumentó. Este hallazgo podría sugerir que las mujeres que experimentan embarazos no deseados están cada vez más motivadas para evitar un parto no deseado. También es posible que un mejor acceso al aborto seguro, como a través del conocimiento y la disponibilidad del misoprostol y otras tecnologías seguras, ha hecho posible que un número creciente de mujeres decida terminar de forma segura un embarazo no deseado, en lugar de continuar con un parto no deseado.

La revista destaca los siguientes hallazgos: