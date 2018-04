El mismo día que en los Tribunales Federales de Rosario se inició el varias veces postergado juicio por la causa denominada Feced III, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, pasó de visita por la ciudad para brindar una charla en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. "Nosotros tenemos la santa paciencia de esperar, pero cuando uno exige a los jueces que apuren, dicen que no tienen jueces y que no alcanzan a cumplir con los tiempos que exige la ley para dar respuestas satisfactorias", dijo la referente del organismo de defensa de Derechos Humanos sobre las demoras en los juicios por crímenes de lesa humanidad.

En ese sentido, pidió que "designen jueces, fiscales" pero que "no lo hacen". "Hay todo un proceso de no división de poderes, el Ejecutivo incide sobre los otros poderes dando órdenes sobre todo al Judicial, donde se obedece, se hace lo que no hay que hacer, y lo que hay que hacer no lo hacen", dijo en una conferencia de prensa que brindó a los medios locales minutos antes de dirigirse a un nutrido público -principalmente de jóvenes‑ que colmó el patio de la Facultad de Derecho.

Carlotto aseguró que desde Abuelas hablaron "muchas veces" con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, "y dice que sí, que van a ver, y después nada". "Entonces, ¿qué hay que hacer en un momento así? Pensar bien en el 2019", señaló. "Se van a preparar bien, son muy inteligentes, tienen plata y malos consejos con Durán Barba y nosotros somos sanos, directos, hablamos con la verdad, la decimos mirando a la cara y ellos sonríen y después nos clavan un puñal", afirmó.

No fue el único momento de la conferencia de prensa en que tuvo duros términos contra el gobierno de Cambiemos. Sobre el presidente Mauricio Macri dijo que sus ojos "son de vidrio, no tiene una mirada humana", y advirtió que los funcionarios del Gobierno "son cerrados". "Y lo que más me preocupa son los jóvenes que pertenecen a ese grupo político, que repiten el discurso todos igual, con mentiras, y mienten con una cara fría, qué futuro van a tener", agregó.

Carlotto se refirió también a la compleja situación en Brasil con ladetención del ex presidente Lula Da Silva. "Es preocupante, más que acá, porque hay división en las Fuerzas Armadas donde si gana uno, el otro que pierde hace algo malo. Y si el otro que pierde lo hace también, una guerra civil sería tremenda porque ya ha muerto mucha gente en Brasil en estos tiempos, incluso han asesinado personas", aportó.