El Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, dictaminó ayer dejar en libertad con medidas cautelares al ex presidente catalán Carles Puigdemont y descartó imputarle el delito de rebelión por el que está procesado en España.

La Justicia germana, no obstante, mantiene contra el político soberanista la acusación de malversación de fondos públicos, el segundo de los delitos incluidos en la orden de detención europea activada por el Tribunal Supremo español, y autoriza la salida de prisión de Puigdemont condicionada al pago de una fianza de 75.000 euros (unos 91.750 dólares). “El delito de alta traición (comparable en Alemania al de rebelión) no se cumplió porque no se aprecia la característica de ‘violencia’”, argumenta el fallo emitido por el OLG a última hora de ayer.

Con esta decisión, el OLG no cumple con la petición formulada dos días atrás por la Fiscalía general de Schleswig-Holstein que, tras examinar la euroorden emitida por el Tribunal Supremo español contra el político independentista, solicitaba a los jueces que no le concediesen la libertad alegando riesgo de fuga. El recorrido judicial del ex “president” del Gobierno catalán en Alemania no termina sin embargo con su salida de prisión. Puigdemont debe ahora esperar a que los jueces germanos determinen si autorizan una entrega a las autoridades españolas en base al delito de malversación.

Tal decisión, explica el tribunal, todavía no se puede tomar porque “es necesario aclarar otras circunstancias y disponer de mayor información”. Mientras aguarda el fallo, el ex “president” no podrá abandonar Alemania, deberá a comunicar un posible cambio de domicilio y está obligado a comparecer una vez por semana ante la Policía de Neumünster y ante la fiscalía y el tribunal cuando éstos lo requieran.

Puigdemont saldrá libre, como pronto, hoy. Anoche todavía durmió entre rejas, según informó una funcionaria de la prisión en la que el político permanece arrestado desde el pasado 25 de marzo. Solo dejará el correccional cuando sus abogados defensores puedan demostrar que han ingresado la fianza que le ha sido impuesta.

“Nos vemos mañana. ¡Muchas gracias a todos!”, expresó el líder independentista a través de su cuenta oficial de Twitter, que durante su estancia en prisión fue manejada por sus colaboradores.

Minutos después de darse a conocer el fallo del tribunal alemán que otorgaba la libertad condicionada a Puigdemont, sus abogados en Alemania, visiblemente satisfechos, recalcaron la importancia de que los jueces de Schleswig-Holstein descartaran imputarle a Puigdemont el delito de rebelión, penado en España con hasta 30 años de cárcel.

“Nos alegramos mucho por nuestro cliente”, indicaron en un comunicado. En Cataluña, su letrado Jaume Alonso-Cuevillas también consideró “un gran éxito” la decisión de la Justicia alemana y el hecho de que descarte el delito de rebelión. “Siempre hemos sostenido que no se aguanta porque requiere un alzamiento violento que no se ha producido”, dijo en declaraciones al canal catalán TV3.

El independentismo celebró lo que consideró un “revés” para la Justicia española, que había solicitado la entrega de Puigdemont a Alemania en base a los delitos de rebelión y de malversación.

“Una muy buena noticia”, dijo en Twitter el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent. “Siempre hemos dicho: nunca ha habido violencia. El delito de rebelión es totalmente infundado”, añadió. “Se demuestra que la Justicia española es una anomalía europea”, expresó también el diputado del partido de Puigdemont Josep Costa.

En Madrid, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se mostró prudente y descartó hacer valoraciones. “El Gobierno nunca opina sobre decisiones judiciales. Más aún cuando se trata de decisiones de un tribunal de otro país. Las respeta siempre, cuando le gustan y cuando no”, indicaron fuentes del Palacio de la Moncloa.

“El Gobierno está convencido de que la Justicia española adoptará las medidas más adecuadas ante estas nuevas circunstancias para velar por el cumplimiento de las leyes de nuestro país”, añadieron las fuentes.

Puigdemont, destituido en octubre por Madrid a raíz de la escalada de su proceso independentista, fue detenido el 25 de marzo en un área de servicio del norte de Alemania en virtud de una orden de arresto europea emitida dos días antes por el Tribunal Supremo español.

La justicia del país ibérico lo procesó por rebelión y malversación de fondos públicos debido al plan con el que intentó proclamar una república independiente, causando así una crisis institucional sin precedentes todavía abierta.

El político de 55 años lleva más de cinco meses fuera de España, país que abandonó tras ser suspendido como presidente catalán para instalarse en Bélgica. Ahora, quedará en libertad a la espera de conocer su futuro. No hay un plazo determinado para que la Justicia alemana se pronuncie sobre su entrega a España, aunque lo recomendado es 60 días ampliables a 90 en casos excepcionales.

Las buenas noticias para los soberanistas no llegaron ayer solo de Alemania, sino también de Bélgica, donde la Justicia acordó dejar en libertad con medidas cautelares a tres líderes soberanistas –Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig- sobre quienes también pesaban órdenes europeas de detención del Supremo.