“Yo dije en su momento que me gustaría que un docente ganara 40 mil pesos, pero no fue una promesa de campaña”, se justificó ayer la gobernadora María Eugenia Vidal, desde un canal televisión, mientras maestros, judiciales, estatales y trabajadores de la salud se movilizaban frente a la casa de gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata. Durante el extenso reportaje, Vidal dijo que los docentes que cobran poco “trabajan medio día” y que muchos ayer no adhirieron al paro.

“Creo que hay un empecinamiento de los dirigentes gremiales de decirles a los docentes que nuestra oferta es del 15 por ciento de aumento y eso no es verdad”, insistió. Según sus cálculos, la propuesta de aumento salarial a los docentes bonaerenses es superior al 18 por ciento. Pidió a los gremios que les digan eso a los maestros “para que luego cada uno decida si hace un paro o va a la escuela”. La paritaria está trabada ante la intransigencia de la gobernación, que desde un primer momento sostiene la oferta de un 15 por ciento de incremento en tres cuotas, sin cláusula gatillo, y sumas no remunerativas que no integran el salario básico. Son estas sumas las que Vidal cuenta para llegar al 18 por ciento, en un cálculo que los gremios desmienten: “Incorporamos 6 mil pesos por presentismo, 3 mil pesos por capacitación y un aumento de casi el 60 por ciento en concepto de materiales didácticos. Si sumamos todo, el aumento en el salario promedio docente es del 18,3 por ciento, ese es el aumento real”, argumentó Vidal. Además, aseguró que los docentes que cobran poco “trabajan medio día” y que muchos no adhirieron al paro de ayer “porque les importan sus alumnos”.

Pero la entrevista que dio a Canal 13 no estuvo enfocada solamente en la cuestión docente: Vidal se sintió cómoda para tocar otros temas, como el narcotráfico. “Desde el primer día dijimos que no somos parte de esto y lo vamos a enfrentar no importa cuáles sean las consecuencias. Hemos entrado a barrios donde antes el Estado no entraba, donde había mafias enquistadas”, dijo y agradeció a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al ministro del área en la provincia, Cristian Ritondo. “El narco reemplazó al puntero y es el que te toma a tu hijo y se aprovecha de su vulnerabilidad”, señaló.

Ante la pregunta sobre su búsqueda de la reelección en los comicios del año que viene, Vidal se mostró despreocupada: “El trabajo, el compromiso y la propia gente definirán dónde me toca estar, si el año que viene me toca hacer algo”, expresó. “El año pasado hice mi parte del equipo en la campaña legislativa porque me parecía muy importante ratificar el cambio, pero este año estoy cien por ciento abocada a esto. Te vas a dormir pensando en estas cosas, yo no me llevo la reelección a la almohada, tengo la energía puesta acá”, culminó, mientras en la calle los trabajadores exigían que su gobernación deje de usar a los salarios como variable de ajuste.