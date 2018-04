Varios líderes latinoamericanos, incluyendo Cristina Kirchner, expresaron ayer su apoyo al ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Las declaraciones de solidaridad con el ex mandatario por parte de referentes de la izquierda de la región se produjeron después de que el Supremo Tribunal de Justicia rechazara el pedido de hábeas corpus de Lula, fallo que permitió su pedido de detención.

La ex presidenta y actual senadora, Cristina Fernández de Kirchner, afirmó ayer que las elites del poder utilizaron la Justicia para la proscripción de Lula da Silva. “Hoy en Brasil algo ha quedado definitivamente claro. Lula va a ganar las próximas elecciones presidenciales y las elites del poder, a las que nunca les interesó ni la justicia ni la democracia, utilizan el aparato judicial para su proscripción”, sostuvo Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter. “Todo nuestro afecto para él”, cerró la ex mandataria, quien a lo largo de sus dos gobiernos fue una estrecha aliada política de Lula.

El presidente boliviano, Evo Morales, también destacó que el objetivo es dejar a Lula fuera de las elecciones del 7 de octubre, para las que era el claro favorito. “A la oligarquía no le interesa ni la democracia ni la justicia. La verdadera razón de la condena al hermano Lula, es impedir que vuelva a ser presidente de Brasil. La derecha jamás le perdonará haber sacado de la miseria a 30 millones de pobres. Estamos con los líderes del pueblo”, tuiteó. El presidente Morales siempre llamó hermano mayor a Lula, a quien dijo que admiraba por su trayectoria sindical y política. El líder brasileño visitó en varias ocasiones Bolivia para inaugurar diversas obras.

Por su parte, la vicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky, afirmó que la democracia brasileña está en problemas tras la decisión de la Corte Suprema. “Es una lástima porque (Brasil) es el país más importante de América del Sur (...) Yo lo lamento por la democracia latinoamericana”, añadió en una entrevista con Radio Sarandí. Además, la también presidenta de la Cámara de Senadores de Uruguay y esposa del ex presidente José Pepe Mujica, recordó el avance social, la gente que salió de la pobreza y, también, según dijo a la emisora, el buen desempeño del sector industrial de Sao Paulo durante el Gobierno de Lula. Además. expresó su deseo de que pueda salir en la legalidad. “El caso brasileño es tremendo, tenemos una presidenta destituida sin acusaciones (...) y ahora un juicio en que no hay pruebas, hay convicciones, y un juicio en el que 5 a 6 fue el resultado, quiere decir que hubo dudas por lo menos, (Lula) es el mejor candidato y el que más vino creciendo durante la campaña”, sostuvo. Pepe Mujica también se sumó a las voces de apoyo al ex mandatario brasileño y afirmó que la pelea continúa, a pesar de los jueces y la prensa. “Querido Lula: las clases sociales existen y las dominadoras no soportan que los sometidos les disputen el poder. Sé que la pelea continúa y continuará a pesar de los jueces y la prensa. Te acompañamos en las luchas del pueblo humilde de Brasil. Contigo como siempre, Pepe”, escribió el ex presidente en una carta difundida hoy.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, escribió: “No sólo Brasil, el mundo entero te abraza, Lula. Duele el alma esta injusticia. La derecha, ante su incapacidad de ganar democráticamente, eligió el camino judicial para amedrentar a las fuerzas populares. Más temprano que tarde vencerá la patria grande”. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó una declaración en la que afirma que Lula fue objeto de lo que calificó como la más grotesca injusticia por parte de los factores de la derecha brasileña con el propósito, según opinó, de impedir su inminente elección como presidente de Brasil. La cancillería venezolana responsabilizó a quienes llamó los sectores retrógrados y antidemocráticos de utilizar la vía judicial para perseguir a los líderes progresistas y para limitar el derecho del pueblo del Brasil a reorientar su camino por la senda de la igualdad y la unidad nacional. Así y todo, el gobierno de Maduro alentó a Lula da Silva: “Más temprano que tarde y por la acción decidida del pueblo regresará la democracia al Brasil ¡Fuerza Lula, la lucha continúa!”, concluye el texto.

El ex presidente de Paraguay y actual senador, Fernando Lugo, por su parte, afirmó: “Lo que ocurrió ayer en Brasil es el reflejo que lo político está por encima de lo jurídico. La división que tienen los miembros del Supremo Tribunal, 6 a 5 , te dice que no hay una interpretación unilateral de los procesos judiciales. La suerte de alguien como Lula es definida por un voto”, sostuvo Lugo en conferencia con los medios de prensa. “La única razón para querer sacarlo del ámbito político es la gran popularidad que tiene. El que le sigue a Lula tiene 16%, ¿qué legitimidad va a tener un candidato que sea elegido con 16% en un país tan grande como el Brasil?”, añadió el ex mandatario.