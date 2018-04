2 Central: Ledesma (7); Gómez (5), Tobio (5), Cabezas (5), Parot (5); Da Campo (6), Pereyra (6), López Pissano (6), Carrizo (5); Lovera (4), Zampedri (6). DT: Leonardo Fernández.

1 Belgrano: Acosta (5); Guidara (5), Godoy (4), Lema (4), Benítez (5); Lértora (5), Martínez (5); Amoroso (4), Suárez (5), Aguirre (5); Sequeira (5). DT: Pablo Lavallén.

Goles: PT: 33m Cabezas (C) y 39m Zampedri (C). ST: 45m Lema (B) de penal.

Cambios: ST: 10m García por Aguirre (B), 18m Guevgeozián por Amoroso (B) y Ruben por Lovera (C), 25m José Luis Fernández por Da Campo (C), 26m Brunetta por Martínez (B) y 33m Recalde por Tobio (C).

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Cancha: Central.

No apareció el juego pero se encontraron los puntos. Central tiene problemas que se repiten, como la irrelevancia de Federico Carrizo, aunque ayer obtuvo el consuelo necesario. Porque sacó adelante un partido con Belgrano con solo cinco minutos de furia ofensiva, cuando aparecieron los goles. El final fue con angustia pero la victoria quedó en casa y con los tres puntos el conjunto de Leo Fernández pegó el salto en la tabla para discutir la clasificación a la Copa Sudamericana 2019. Las atajadas de Jeremías Ledesma y las apariciones goleadoras de Oscar Cabezas y Fernando Zampedri, lo único para destacar.

En solo cinco minutos Central se despojó de todos los problemas que le generó Belgrano. Llegaron goles que el equipo no había anunciado por su juego oxidado, sin profundizar con pases, con Carrizo perdido y la pelota en manos del rival.

Porque la primera media hora de juego Belgrano jugó a gusto, lanzó laterales en cada ataque y se hizo único animador del partido. Esos avances del celeste no tuvieron consecuencias para los canayas. Lértora falló en un cabezazo, Aguirre la tiró a la tribuna al sorprender por izquierda y en general Suárez tomó malas decisiones.

Belgrano estaba a gusto. Pero el partido pasó a ser malo, sin jugadas de gol y con apenas un remate desviado de Da Campo como lo único a resaltar en el ataque de Central. Cuando el partido perdió atractivo, el canaya se levantó en una pelota parada, llegó al gol y fue por más. Cabezas, de palomita, marcó el primero de su carrera en un tiro de esquina. La ventaja solo se justificó por el oportunismo del equipo de Leo Fernández, nada más.

Sebastián Granata Cabezas de cabeza abrió el marcador para la victoria del equipo de Leo Fernández.

Pero se entusiasmó el canaya con la diferencia y se propuso jugar con más ambición. Fue más agresivo y llegó al segundo cuando la visita no entendía lo que pasaba en el campo de juego. Da Campo sacó un remate de afuera del área que le rebotó a Acosta y Zampedri dio dos zancadas en el área para llegar a la pelota y anotar el segundo con arco a disposición. Zampedri lo había intentado antes con un cabezazo que desvió Acosta al tiro de esquina.

Central no pudo encontrar un rendimiento equilibrado en el segundo tiempo. A pesar de la ventaja, el equipo se mostró distraído como en la primera parte, por momentos a merced del rival, aunque cómodo con el marcador. Belgrano, a su vez, tampoco tomó nota de sus urgencias. El celeste recién en la última parte del partido entendió que debía esforzarse más para comprometer al auriazul.

Belgrano aceleró en el último cuarto de hora y en jugadas puntuales, Ledesma tuvo atajadas que llevaron tranquilidad. En la más clara se lo negó a Sequeira y luego desvió con el pie una pelota de Guidara. Sobre el final descontó Lema, de penal, por mano que no fue de Parot en el área. El rendimiento no satisfizo, los puntos ganados fueron la razón de la sonrisa ayer en Arroyito.