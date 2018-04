Suele decirse que para los Estados Unidos los Kennedy fueron lo más cercano a la monarquía en un país sin nobleza. The Kennedys: After Camelot vuelve a reforzar tal idea y se entromete con la dinastía tras haber sido eyectada del mismo paraíso que habían creado a principio de los ‘60. DirecTV estrenará en el día de hoy (a las 22 hs), la miniserie de dos episodios sobre la vida del clan algunos años después de su paso por la Casa Blanca y el asesinato de JFK. La producción ofrece una mirada íntima sobre dos de sus figuras: Jackie (Katie Holmes) y su ex cuñado Ted (Mathew Perry). Es la segunda vez que la actriz encarna este papel (la primera había sido en una miniserie precuela) y en esta producción se encargó de la dirección de uno de los episodios.

“Habrá otros grandes presidentes, pero jamás volverá a haber otro Camelot”, dijo Jackie en una famosa entrevista a la revista Life y esa sentencia –su estela– es la base de la miniserie. El antiguo esplendor a punto de convertirse en una montaña rusa de tragedias. La historia comienza en 1968 tras el homicidio de Robert, con la viuda a punto de casarse en segunda nupcias con Aristóteles Onassis. La otra línea narrativa está vinculada con Teddy sometido a la presión enterrar a dos hermanos, señalado como el sucesor natural del legado familiar y capoteando su propia inestabilidad. Tras dos magnicidios, hay más velorios, pases de factura, y el mito de un linaje en clave melodramática revisitado por tevé.