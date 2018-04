Huracán sufrió pero logró un valioso triunfo ante San Martín de San Juan, como visitante, que lo ilusiona a clasificar a la edición 2019 de la Copa Libertadores. El único gol del partido disputado en el mediodía sanjuanino fue convertido por Nicolás Silva, a los 21 minutos del primer tiempo. Huracán, que tuvo como figura a su arquero Marcos Díaz, terminó con un jugador menos por la expulsión del defensor y capitán, Martín Nervo, a los 26 minutos del segundo tiempo. La actuación del árbitro Darío Herrera fue mala, quien omitió un penal para el equipo local en el segundo tiempo, y expulsó injustamente a Nervo.

El arquero Díaz destacó luego que sabían “que sería un partido duro”, y que lo jugaron “como tal”. “Ganamos porque aprovechamos la chance que tuvimos. Volvimos a cometer los mismos errores que en otros partidos, regalamos la pelota, después del gol retrocedimos demasiado. Teníamos que ganar y el equipo batalló todo el partido”, comentó el arquero, quien terminó con una molestia en la rodilla izquierda. Huracán, que ya logró el objetivo de mantener la categoría, suma 37 unidades y sueña con lograr un lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores.

“Teníamos que ganar. Empezamos la temporada peleando por mantener la categoría, y con los resultados lo logramos y ahora pensamos en clasificarnos a la Libertadores. La idea siempre es intentar jugar y se ganó un partido duro”, concluyó.

El entrenador de San Martín, Walter Coyette, lamentó la ineficacia de su equipo en la derrota de ayer. “Tuvimos una distracción y nos hicieron el gol. Después fue todo nuestro, pero nos faltó meterla en el arco”, lamentó Coyette, quien tuvo su presentación como técnico como local. “Hace tres semanas que estoy en el equipo. Lo más fácil sería meter dos torres arriba y tirar pelotazos, pero quiero que el equipo tenga el dominio del juego”, expresó el ex entrenador de Chacarita.

Coyette también se refirió a la sorpresiva ausencia del goleador del equipo, Claudio Spinelli, quien no pudo jugar por un problema contractual.

“El equipo quedó diezmado. Es una situación incómoda para mí pero me dijeron que no lo podía usar, y no me puedo meter porque es algo que no me compete”, explicó.