Ya sé que nosotros los hinchas a veces te cansamos con los pedidos, pero vos tenés que escuchar, Sampaoli. Y ya que viniste a la cancha de Racing te vamos a dar algunas sugerencias, maestro. ¿Sabés que, Sampaoli?: Lautaro Martínez es argentino, mirá como pisa la pelota entre tres jugadores de River, cómo gira y se la lleva con el taco. Mirá, mirá ahora, el movimiento del cuerpo para darle el pase a Zaracho, mirá este mano como, pica un poquito en off-side y se gambetea a Armani, pero no es gol, claro, porque no sé si sabías que Armani es argentino, y lo tapó justo para que tirara la pelota afuera, un fenómeno Armani que es mejor que cien Romeros y Guzmanes, arquerazo Armani que voló en un tiro de Zaracho, le tapó otro mano a mano a Zaracho, no se si lo viste, y después casi sobre el final le puso el cuerpo a una pelota de gol del “Pulpo” González que en realidad se la tapó Maidana, que también es argentino, como Pinola que es un gran defensor y hay que tenerlo en cuenta. Los centrales de River son argentinos, como Martínez Quarta, aunque ayer no haya jugado. Vos fijate que “Licha” López puede ser un poco veterano pero es crack, crack, de verdad y es argentino, como Borré, que hizo el primer gol de River, bueno si es colombiano, pero podría haber sido argentino y si fuera argentino hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo que Sarachi que es un defensor que pasa muy bien al ataque. ¿Ah, uruguayo es?. Bueno, ponele que no, pero el pibe Palacios si que es argentino, no viste como definió en el segundo gol de River. Un promedio de gol extraordinario, jugó un ratito hizo un gol y Pratto no hizo ninguno, pero seguro que sabés que Pratto es argentino y metió ese cabezazo extraordinario en el segundo tiempo, que debio ser gol. Imaginatelo a Pratto cabeceándole a los islandeses, a los croatas, a los nigerianos. No fue gol de Pratto porque en el arco de Racing esta ese pibe Musso que es argentino, o por ahí deja de serlo un rato cuando saca con las manos y le pone la pelota en el pecho a un contrario en el primer gol, pero un error se le perdona a cualquiera y el pibe es argentino. Un arquerazo que hay que tenerlo en cuenta a la ahora de hacer la lista. Espero no olvidarme de ninguno. Ah si, el “Pity” Martínez, que es tan bueno como Laurato y Ponzio que es cinco y no tenemos cinco en el seleccionado, porque todos los que estan juegan un partido bien y dos mal.

Lo último que te quiero decir Sampoali, para no hacerla muy larga, es que el “Chacho” Coudet y el “Muñeco” Gallardo son argentinos.