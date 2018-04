El comisario Gustavo "Gula" Pereyra (foto) aseguró haber cumplido órdenes de sus ex superiores de la Secretaría de Delitos Complejos, Ana Viglione y Andrés Ferrato, que irán a juicio por falso testimonio. La fiscalía pidió para él 6 años de cárcel como soplón de Los Monos, pero ayer el Tribunal lo absolvió. "Estaba claro que yo no intervine en nada. Estoy contento, aunque esto sale después de cinco años. Me arruinaron la vida y la carrera por una cuestión política. Yo quería ser policía. Toqué intereses que no debía haber tocado", aseguró a este diario. Las pruebas a su favor fueron correos electrónicos que mandó entre 2012 y 2013 a Viglione y Ferrato, quienes habían negado haberle ordenado averiguaciones por narcotrático. "La ex jueza (Alejandra) Rodenas dijo que yo tenía contacto fluido con el Monchi, que ahora explique cómo se tiene comunicación fluida con una persona, cuando no se habla. Decían que yo repartía para abajo ¿de qué estaban hablando?", se preguntó.