Un incendio se desató este jueves en el polígono de tiro del Edificio Libertad, sede de la Armada Argentina, en el barrio porteño de Retiro. Pese a los riesgos del incidente, el rápido accionar de los Bomberos de la Ciudad y del SAME evitaron que el fuego se propagara y que se registraran heridos de gravedad en la zona.

El fuego, según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, comenzó en un sector del contrafrente del polígono, un área ubicada junto a la playa de estacionamiento en Comodoro Py al 2000, sin que se viera afectado el edificio principal.

En los videos que circularon esta mañana en las redes sociales se pueden ver las grandes columnas de humo negro emanando desde el edificio ubicado en el barrio de Retiro.

Ante el peligro, el personal de la Armada evacuó el polígono por completo. Minutos más tarde, Bomberos de la Ciudad, que envió varias dotaciones en el lugar, anunció que había logrado controlar las llamas. "El foco ígneo se encuentra controlado y no se registraron heridos", afirmaron desde la insitución de seguridad.

El comunicado oficial de la Armanda tras controlar el incendio que se desató en el edificio de su sede porteña. (Imagen: captura de pantalla de Instagram)

Un segundo incidente, aunque menor, tuvo lugar durante el control del fuego en el edificio de la Armada, cuando una ambulancia del SAME que se dirigía al operativo volcó sobre la avenida Comodoro Py. El conductor del vehículo tuvo que ser auxiliado por los integrantes del Grupo Especial de Rescate (GER) de Caballito y luego fue asistido por personal sanitario.

En el operativo general participaron múltiples dotaciones, incluyendo una unidad cisterna, personal del GER Saavedra y la Brigada de Emergencias Especiales.