Tras el contundente triunfo del peronismo en las elecciones legislativas del 7 de septiembre, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, salió a cuestionar los vetos presidenciales de Javier Milei a dos leyes claves: la de Financiamiento universitario y la de Emergencia Pediátrica, conocida popularmente como “Ley Garrahan”.

“El veto presidencial a la Ley de Emergencia Sanitaria Pediátrica y al Financiamiento Universitario deja en evidencia que Milei ha decidido ignorar el contundente mensaje que el pueblo le dio el domingo en las urnas”, advirtió Espinoza en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El jefe comunal sostuvo que “esos dos ajustes despiadados en salud infantil y en formación académica, más todos los otros desastres que hizo Milei, fue precisamente lo que la gente reprobó democráticamente hace cuatro días, cuando le dijo basta y le puso un freno”.

En ese sentido, defendió el rol del Congreso, que aprobó ambas leyes con apoyo mayoritario: “Para reparar tanta crueldad con los niños que precisan atención médica y los jóvenes que precisan formación académica, los representantes legislativos votados por el pueblo avanzaron con estas dos leyes para reconstruir el desastre. Y ahora Milei las desprecia y las anula”.

"Las urnas el domingo vetaron a Milei. Pero no quiere entenderlo. O no lo entiende, directamente. O, lo que es más probable, lo entiende, pero no le importa nada la vida real y cotidiana de la gente. Gobernar aislado de la realidad no es democracia: es despotismo absoluto”, agregó.

El intendente de La Matanza también recordó a Juan Bautista Alberdi, figura que Milei suele citar como inspiración: “Le convendría leerlo. Así se enteraría qué opinaba nuestro prócer de su manera de gobernar. Dijo: ‘Es un déspota todo aquel que cree que ser opositor al gobierno es ser un traidor a la Patria’”.

Finalmente, Espinoza remarcó que el cambio ya está en marcha: “El camino democrático para terminar este desastre que es el gobierno de Milei ya comenzó el domingo en la Provincia de Buenos Aires y, sin dudas, continuará en el resto del país el 26 de octubre. El amor siempre vence al odio”.