“Hay que hacer un análisis más profundo antes de ser funcional a una cadena de supermercados, que lo que está haciendo es sanear una mala administración y flexibilizar las condiciones laborales”, aseguró ayer el titular de la Federación de Autoservicios y Supermercados chinos, Miguel Calvete, en respuesta a las acusaciones de “evasores” realizada por el presidente Mauricio Macri a los locales cuyos dueños son de origen asiático. La cadena francesa de hipermercados Carrefour presentó ante el Ministerio de Trabajo un procedimiento preventivo de crisis (ver aparte).

Macri aseguró que “no se va a ir ninguno” –ya que la cadena DIA podría correr igual suerte– y responsabilizó a la competencia desleal de los supermercados chinos.

Desde la entidad que nuclea a los supermercados chinos tomaron estas declaraciones como una toma de posición a favor de la firma francesa y calificaron de “desafortunadas” sus acusaciones, pero Macri recibió apoyo de los sectores más concentrados de la economía.

La poderosa Asociación Empresaria Argentina (AEA) manifestó en un comunicado que “comparte plenamente las palabras del presidente Macri, en cuanto a que si no se tributa ni se pagan los impuestos, no se puede sostener la educación pública, la sanidad, la seguridad”. Para el titular de Arcor, Luis Pagani, “los mercados perdieron competitividad en materia de logística”, aunque respaldó a Macri en la decisión de “encarar el tema e ir ordenando el sector de la economía marginal”.

Consultado durante una entrevista al diario español ABC, Macri desligó toda responsabilidad a su política económica por la crisis de Carrefour y apuntó contra los supermercados chinos. “Estamos trabajando para eludir la evasión de cadenas, ligadas a supermercados chinos, que son una competencia desleal y atentan contra el Estado, porque si no se tributa ni se pagan los impuestos no se puede sostener la educación pública, la sanidad, la seguridad”, fue la respuesta del mandatario.

“Son dichos muy ligeros los del Presidente. No son afortunados porque no se pueden generalizar ni poner en la misma bolsa a todo un sector de la economía, que vende mucho más barato y no por evadir impuestos”, lamentó Calvete en diálogo con AM 750. Consideró que el Presidente “está mal asesorado” si analiza como única razón del plan preventivo de crisis presentado por Carrefour la supuesta competencia desleal de supermercados chinos. Al respecto, la titular de la Asociación de Supermercados Chinos, Yolanda Durán, denunció que “en una mesa sectorial pidieron controles para nosotros porque no tienen la dignidad de competir en precios”. Calvete resaltó la caída en el consumo masivo durante la gestión de Cambiemos, que impacta en las menores ventas.

“La evasión impositiva representa un obstáculo muy importante en el camino del desarrollo”, sostuvieron en respaldo a Macri desde la entidad de lobby patronal AEA. “La evasión atenta contra la imperiosa necesidad de contar con los recursos necesarios para financiar un Estado moderno a favor de todos los argentinos, genera competencia desleal, e impide una distribución equitativa de la carga tributaria entre todos los actores económicos”, reza el comunicado. Por su parte, Pagani –cuya firma Arcor integra AEA– consideró que “el Gobierno tomó conciencia de la problemática que implica tener una economía marginal de más de 30 por ciento que afecta a los que estamos en el sistema formal”. “Veo que el presidente quiere encarar el tema para ir ordenando ese sector”, insistió Pagani.