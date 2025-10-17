Por primera vez desde el hallazgo en mayo pasado de los huesos de Diego Fernández Lima, el adolescente que desapareció en 1984, la madre de la víctima, Irma Lima, se refirió públicamente al caso y apuntó contra Cristian Graf, el principal sospechoso y único imputado en la causa por el delito de encubrimiento agravado. La mujer, de 87 años, afirmó que el ex compañero de escuela de su hijo fue el responsable del delito.

Con motivo de la citación a declaración indagatoria del acusado de 58 años, la mujer fue entrevistada este viernes para referirse a la causa que investiga el homicidio de su hijo. "Le pido al juez que imparta justicia. Es lo único que le pido", expresó la madre de Diego, y sumó: "(Graf) mató a mí hijo. Tenía 16 años".

En este marco, planteó su rechazo a que el delito haya prescripto por la cantidad de años transcurridos, y se expresó ofuscada por la posibilidad de que el acusado quede impune y en libertad: "No puede ser que no esté detenido. ¿Nosotros qué somos? Nos matan los hijos. ¿Nos tenemos que quedar como estamos?".

"Así estoy yo, con pena, llorando, recordando lo bueno que era (Diego): era estudioso, deportista”, agregó la madre.

La familia de Fernández Lima apunta contra Graf, un ex compañero de escuela de Diego, de quien al comienzo de la investigación se rumoreaba que tenían aficiones en común. Los huesos de la víctima, desaparecida durante 41 años, fueron encontrados en mayo pasado durante una obra enterrados en la medianera del patio de la casa del acusado.

“Sé que lo mató, nada más. No sé por qué lo mató, eso es lo que quiero saber. Quiero justicia, yo quiero saber qué pasó”, expuso la mamá de Diego, apodado "el Gaita". En este marco, contó que aunque pasaron muchos años, siempre mantuvo el cuarto de su hijo “intacto” con la esperanza de que regresara.

“No tiene por qué estar suelto. Puede volver a hacer lo mismo que le pasó a mi hijo. Justicia y justicia, nada más pido”, concluyó la mujer.

Javier Fernández, el hermano menor de Diego, es querellante en la causa. Puede pedir medidas de prueba, interrogar testigos, proponer peritos y oponerse a algún eventual sobreseimiento o archivo de la causa. No obstante, no puede participar de las declaraciones indagatorias.

Cristian Graf deberá presentarse este viernes a prestar declaración indagatoria por el delito por el que se lo acusa por orden del juez Alberto Litvack y el pedido del fiscal Martín López Perrando, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61.