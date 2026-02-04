Omitir para ir al contenido principal
“Nos sacan la plata del bolsillo”

Un policía se esposó a la reja de la Casa Rosada para reclamar por los bajos sueldos

El cabo, que se encuentra uniformado y con el arma de servicio, también denunció el abandono de la obra social y el Hospital Churruca.

Policía esposado Casa Rosada El cabo Miguel Montiel portaba una pancarta con una denuncia de corrupción. (NA )

Últimas Noticias

Fuego contra fuego

Por Fernando Bogado

Recitales, fiestas, cursos, libros y más

Cultura LGBTIQ: qué hacer este fin de semana en Buenos Aires

Un pozo de 12 metros de profundidad

Dramático rescate en Cosquín: una nena se cayó a un aljibe y su papá se tiró para salvarla

"No quiero dinero ni protagonismo"

La denunciante de Íñigo Errejón retiró la acusación de violencia sexual por razones de salud

Por Pilar Araque Conde

Los trabajadores del Indec rechazon la decisión del Gobierno de no cambiar el IPC

“Una señal de intromisión política”

El cambio que pretende aprobar el Gobierno permitiría el avance de actividades extractivas

El rechazo a la Ley de Glaciares

La industria audiovisual pide la eliminación de dos artículos

¿Por qué el proyecto de reforma laboral esconde la “muerte” del cine nacional, la TV Pública y Radio Nacional?

Por Emanuel Respighi

El presidente de EE.UU. recibió a su par colombiano tras meses de tensiones

Trump baja los decibeles y dice que se llevó “muy bien” con Petro

El País

Tras el fallo de la Justicia

El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad

Arrepentidos que no eran tales; cuadernos quemados, reaparecidos y alterados

“La causa de los Cuadernos es nula, de nulidad absoluta”

Por Raúl Kollmann

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 4 de febrero de 2026

Arbitrariedes actuales anticipan futuras controversias

Caputazo en el Indec: cómo afecta a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

Por Raúl Dellatorre

Detalles de la intervención política en el organismo estadístico

Las huellas marcadas del Gobierno en el INDEC

Por Leandro Renou

Arba recuperó 56 millones de pesos en impuestos adeudados

Operativo embarcaciones de lujo

Sociedad

Un pozo de 12 metros de profundidad

Dramático rescate en Cosquín: una nena se cayó a un aljibe y su papá se tiró para salvarla

¿Cuándo baja la temperatura?

Calor extremo: rigen alertas amarilla en Buenos Aires y otras siete provincias

A casi un mes del accidente en Pinamar

Bastián Jerez se recupera: se despertó del coma y reconoció a sus padres

¿Lluvias por la tarde?

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de febrero

Deportes

¿La Pulga vuelve a la Argentina?

El plan secreto de Newell’s para el regreso de Lionel Messi

Los confirmados y los que están en duda

La lista de Scaloni a cuatro meses del Mundial 2026

El Malevo cerró un acuerdo con San Lorenzo para alquilarle el estadio

En la Sudamericana, Riestra hará de local en el Nuevo Gasómetro

El delantero de la Sexta, al Napoli

Boca pierde a un juvenil por la patria potestad