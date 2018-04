Quien también expuso a favor del proyecto que busca la interrupción voluntaria del embarazo fue el periodista Luis Novaresio, que responsabilizó a los diputados que se oponen a la despenalización por los abortos clandestinos y las muertes de las mujeres. "Las mujeres hoy están condenadas a la clandestinidad, la muerte y a las consecuencias del aborto inseguro. Las mujeres se mueren y eso no puede seguir pasando", insistió el periodista y apuntó contra Carmen Polledo, presidenta de la Comisión de Salud, que ya anticipó su postura en contra del aborto.

“Carmen, no puede dejar que las mujeres se sigan muriendo. No puede imponerle al resto de las mujeres una posición ideológica. No puede seguir favoreciendo que las mujeres ricas accedan al misoptrosol y las pobres a la rama del perejil. No puede obligar a los que pensamos distinto a vivir en un sistema teocrático”, le dijo Novaresio a Polledo. La diputada del PRO intentó frenar la sesión para contestarle al periodista pero sólo le concedieron unos segundos para hacer uso de la palabra.

Con la intensión de retrucar los argumentos del periodista, luego de ser aludida, la diputada frenó el debate e insistió para hacer uso de la palabra. “No quiero hacer lío, pero me mencionó tres veces”, pidió enfática Polledo.

“Voy a hacerle dos preguntas y usted me las contesta después. Usted es consciente –se dirigió a Novaresio- que una niña de 13 años que no puede comprar un litro de cerveza en la esquina, según el proyecto va a poder ir a abortar sola, sin padre ni madre ni tutor”, remarcó la diputada del PRO que también se quejó por la falta de “objeción de conciencia”, que según su criterio, va en contra de los derechos de los profesionales de la salud que quieran oponerse a realizar una práctica.

Nelly Minyersky, una de las feministas históricas y redactoras del proyecto de ley, fue quien respondió la incertidumbre de Polledo citando el artículo 26 del nuevo Código Civil que le otorga “capacidad progresiva” a los niños y adolescentes para tomar decisiones. “En los actos referentes al propio cuerpo, el nuevo código reconoce a los niños una capacidad especial que se llama competencia medica. Y nuestro código dice que loa partir de los 13 años pueden recurrir a los servicios de salud por derecho propio, salvo que se trate de actos que pongan en peligro su vida”, explicó la especialista.