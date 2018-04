Anoche a última hora, en otro episodio de persecución judicial en Jujuy, el juez Isidoro Cruz ordenó la detención del ex gobernador Eduardo Fellner (PJ) por el supuesto delito de desvío de fondos para obras públicas. Según trascendió, la orden del magistrado incluye la detención de su ex ministro de Tierra y Vivienda, Luis Cosentini, el ex titular del Instituto de la Vivienda, Lucio Abregú, la escribana Claudia Trenque y Héctor Carrizo y José Mercado (estos dos últimos integrantes de la Unidad Ejecutora Provincial). El propio jefe de la Policía de esa provincia, Guillermo Corro, condujo el operativo que debía detener al ex gobernador pero trascendió que no lograron encontrarlo en su domicilio particular. La denuncia fue presentada por el dirigente de la Coalición Cívica de Jujuy, José María Albizo, es por los delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, asociación ilícita y fraude a la administración pública por administración infiel. La denuncia habla de una supuesta complicidad del entonces gobernador en el manejo de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas con la organización Tupac Amaru. El operativo de búsqueda de Fellner era transmitido anoche por los medios locales y al cierre de esta edición habían detenido a Cosentini, Abregú y Trenque.