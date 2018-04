El fiscal chaqueño Patricio Sabadini pidió hoy la detención de la diputada nacional Aida Ayala, en el marco de la causa de lavado de activos de la empresa de recolección de residuos Pimp SA. Sabadini hizo el pedido a la jueza federal Zunilda Niremperger para que se solicite el inicio del proceso de desafuero de la legisladora.

Ayala, quien integra el radicalismo, está acusada de "lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público, en calidad de coautor". El fiscal también solicitó el arresto otros cuatro imputados a los que pidió declaración indagatoria.

Tras ser intendenta de Resistencia durante tres períodos, Ayala fue la candidata de Cambiemos a la gobernación de Chaco en 2015, pero perdió con Domingo Peppo. En diciembre de ese año desembarcó en el Ministerio del Interior como secretaria de Asuntos Municipales. En diciembre último se sumó al bloque de diputados UCR-Cambiemos.

"No es la primera vez que me sucede, a lo largo de mi vida política atravesé situaciones similares y cómo funcionaria pública siempre me he sometido a los controles y a los requerimientos judiciales”, aseguró Ayala sobre la causa que investiga presuntos delitos en torno a la empresa de recolección de basura Pimp SA.

En marzo pasado la causa tomó impulso con allanamientos y el arresto del secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Jacinto Sampayo, acusado de lavar dinero a través de la empresa. Hace un meses también fue detenido el empresario chaqueño Alejandro Fisher, quien fue yerno de Ayala mientras ella se desempeño como intendenta. Fisher, además de ser su ex yerno, está vinculado a la empresa que fue contratada por 500 millones de pesos para realizar el servicio de recolección de residuos de la capital chaqueña.

Ayala también es cofundadora de la Fundación Construir, en Resistencia, a la cual la Justicia federal investiga como un "sello" que habría sido utilizado para cometer delitos de lavado. En el marco de esa investigación, la sede de esa fundación fue allanada la semana pasada.

La jueza federal deberá resolver si acepta el pedido del fiscal Sabadini y eleva a la Cámara de Diputados el pedido de desafuero para detener luego a Ayala.