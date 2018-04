Hasta ahora, las vinculaciones argentinas de Alexander Nix están más vinculadas a sus intereses personales que a sus relaciones comerciales. Nix dijo en diversas entrevistas, incluso en algunas en 2015, que trabajó en la Argentina, pero no aclaró con qué empresas ni para qué clientes. La empresa británica SCL Group menciona en su web una dirección en la Argentina que coincide con la de la empresa agrícola Blacksoil, cuyo titular Lucas Talamoni Grether. A Nix y Talamoni los une su amor por los caballos. Juntos formaron el equipo de polo Libertines en la copa Eduardo Moore en la Royal County of Berkshire Polo Club, cerca de Windsor. El Polo también lo acercó al pampeano Juan Pepa, con el que compartió acciones en Rubirosa. A través de él Nix llegó a figurar como padrino de la Fundación Pro Alvear, en Intendente Alvear, que integran diversos deportistas, modelos y hasta el presidente Mauricio Macri. En el Gobierno, hasta el momento, sostienen que no contrataron los servicios de Nix, pese a que tuvieron una oferta. La Cámara Nacional Electoral inició una investigación de oficio. “Si intervinieron, lo más probable es que hayan usado otra empresa”, indicó una fuente de la CNE. En tanto, el diputado Juan Cabandié presentó una solicitud para averiguar si el PRO la contrató a través de alguna pantalla. Ese nexo todavía no apareció.