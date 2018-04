Mientras la polémica por el canje de pasajes de legisladores levanta vuelo, nuevos datos revelan que el presidente Mauricio Macri también recurrió antes de ser jefe de Gobierno porteño al mecanismo utilizado por sus colegas del Congreso para obtener sobresueldos. El mandatario, que semanas atrás criticó a los diputados y senadores que aumentan sus ingresos a través del canje de los tramos de avión asignados hasta ahora de manera mensual y que no utilizan, cambió por dinero 283 de los 287 pasajes aéreos a los que tenía derecho mientras fue diputado, entre diciembre de 2005 y marzo de 2007.

Si bien en ese entonces el sistema de canje no estaba informatizado como en la actualidad, una investigación de LetraP reveló que aquellos años esos vuelos equivaldrían a 382 mil pesos. Esa cifra corresponde al cobro de los pasajes antes de la modificación que el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, aprobó hace apenas tres días y que implicó un “blanqueo” de la estrategia bajo la figura de “plus de movilidad”.

"Si los diputados creen que su salario no es suficiente, tienen que blanquear la necesidad de tener uno mejor", había dicho Macri en Semana Santa ante la polémica desatada, como invitándolos a una negociación paritaria. Es más, indicó que el mecanismo de canjear pasajes por efectivo "no es algo que esté bien".

"Que encantador Mauricio Macri. Se olvidó de todos los pasajes que canjeó cuando fue diputado nacional, en su época era por planilla, ¿recuerda? Porque él también fue diputado y también canjeó pasajes”,había lanzado en aquel momento la diputada Graciela Camaño. Cabe recordar que la participación de Macri en los debates de la Cámara baja fue prácticamente nula, y que en más de una oportunidad las cámaras de televisión lo encontraron durmiendo en el recinto.

El de Macri no es el único caso en que un dirigente critica públicamente lo que luego hace tras bambalinas. La diputada y artífice de Cambiemos Elisa Carrió también criticó a sus colegas por el canje de pasajes, aunque poco después la Fundación Directorio Legislativo comprobó que ella embolsó un ingreso extra de 355.800 pesos sólo en 2017 a través del mismo sistema de canje, hecho que justificó afirmando que lo necesitaba para "pagar las tarjetas de crédito". La lista la completan, entre otros, dos diputados de la alianza gobernante: los bonaerenses Paula Urroz (PRO) y Miguel Bazze (UCR).

Hasta el viernes pasado, cada diputado contaba con 20 pasajes aéreos y otros 20 terrestres, que podían canjear por dinero si no los utilizaban. El viernes, a través de una resolución, Monzó creó la figura de un "plus de movilidad" y permitió que los diputados reciban a partir de ahora 30 mil pesos mensuales, no remunerativos, y 10 boletos aéreos o terrestres de carácter intransferible.