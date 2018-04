“Si los diputados creen que su salario no es suficiente, tienen que blanquear la necesidad de tener uno mejor, pero ese mecanismo de los pasajes no es algo que esté bien, es querer disfrazar algo de otra cosa”, sostuvo el presidente Mauricio Macri. El diputado que no hizo caso fue... Mauricio Macri. En su mandato como legislador entre 2005 y 2007, el líder del PRO canjeó 283 de los 287 pasajes aéreos que le correspondían (no hay información sobre los terrestres). Sólo utilizó cuatro pasajes y fue en verano, cuando el Congreso estaba en receso.

Macri fue uno de los más entusiastas al cuestionar el canje de pasajes y pedir austeridad a los diputados. Sus palabras le valieron un cruce con Elisa Carrió, quien defendió en forma acérrima el canje de pasajes y dijo que Macri no sabía hacer política “en forma decente” –luego aseguró que quiso decir “austera”–. Casualidades del archivo, la agrupación original de Carrió, el ARI, se oponía al canje de pasajes y hoy la líder de la Coalición Cívica-ARI es la primera en defenderlos. Y no solo en eso es la primera: figura al tope de la lista de los legisladores que canjearon, con 355 mil pesos.

Más casualidades del archivo: Macri la critica, pero hizo lo mismo cuando fue diputado, un oficio al que en la campaña de 2005 definió como “part-time”. Es importante recordar que, como diputado, el actual presidente era un faltador compulsivo: en 2006 estuvo tan solo en 44 de las 321 votaciones que se hicieron. “Si no te aburre una sesión del Congreso, sos un anormal”, reconocía el hoy Presidente.

Quizás eso explique por qué no usó prácticamente ninguno de los pasajes que tenía asignados, salvo cuatro que utilizó en enero de 2006, y el resto los canjeó por dinero. Si se tomara la cantidad que canjeó actualizada a dinero de hoy, implicaría 382 mil pesos, por encima del monto que le criticó a Carrió.

Esa cifra corresponde con la cantidad de pasajes canjeados en sus tan solo 16 meses como diputado, dado que renunció para ser candidato a jefe de gobierno porteño. “El camino sería que debatan las cosas como tienen que ser, por eso me parece muy importante el acceso a la información pública y que los argentinos sepan cuánto ganan sus funcionarios públicos”, dijo Macri hace algunas semanas sobre el canje de diputados.

No obstante, el acceso a los pasajes que canjeó no fue sencillo: no están informatizados y hay que encontrarlos en las viejas planillas. Lo logró el portal La Letra P. El sitio informó además que en su último mes como diputado, incluso, Macri continuó canjeando pasajes: cambió siete, los que correspondían a marzo de 2007 antes de que iniciara su licencia. Su sucesor en la banca, cuando renunció en julio de 2007, fue Julián Obliglio: llegó y cambió nueve pasajes por efectivo. Ahora que Macri viró su posición y considera que el canje es ilegítimo, nadie en Casa Rosada quiso hacer comentarios ante el dato publicado por el portal junto a los correspondientes documentos.

En tanto, el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, ya avanzó en una negociación para eliminar el canje de pasajes y cambiarlo por un monto por viáticos. La negociación pasó de un primer proyecto para prohibirles a los legisladores porteños y bonaerenses tener pasajes a cambiar el canje de pasajes por un monto de viáticos, algo que comenzará a regir desde mayo.

Mientras que el canje le podía reportar 40 mil pesos por mes a un diputado, el nuevo monto de viáticos será de 30 mil. El monto se actualizará según el índice de variación del litro de nafta de mayor octanaje de YPF en las estaciones del ACA. No habrá que hacer rendiciones sobre cómo utiliza cada diputado ese dinero. Además, los diputados tendrán otros diez pasajes a su nombre que no podrán ser canjeados y vencerán al final de cada mes.

Hay otras variantes por las que podrán optar los diputados: son cobrar 20 mil pesos de movilidad y 20 tramos que pueden cederse; o bien recibir 10 mil pesos y 12 tramos de ida y vuelta sin nombre; o, por último, recibir 12 tramos aéreos y 20 terrestres, todos cedibles. Así se cerró el entredicho con Elisa Carrió, quien reclamara que le dieran gastos por movilidad porque ella recorre el país en auto y, según dijo, no puede subir a un avión por miedo a un atentado del kirchnerismo.