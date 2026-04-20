Omitir para ir al contenido principal
PortadaDeportes

"Me encanta estar cerca": la ex 3ª del mundo atendió a Página/12, en exclusiva, desde Brasil

Gabriela Sabatini, modo embajadora: una leyenda que transfiere vivencias a los juveniles

La mejor tenista de la historia de la Argentina compartió experiencias con juniors latinoamericanos que sueñan con ser profesionales. Cómo se construye una Sabatini y qué la conmueve de este deporte.

Por Pablo Amalfitano
Gabriela Sabatini Gabriela Sabatini, una embajadora ejemplo para los juniors de la región (foto: FFT). (@guidobompan)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

"Me encanta estar cerca": la ex 3ª del mundo atendió a Página/12, en exclusiva, desde Brasil

Gabriela Sabatini, modo embajadora: una leyenda que transfiere vivencias a los juveniles

Por Pablo Amalfitano

Informe de la UBA y el CONICET

Desde que asumió Milei, los servicios aumentaron 667% en el AMBA

Alertó que al Gobierno de Milei se le acaba el crédito

“Termina mal”: Zago dijo que Adorni tiene el boleto picado y exigió que renuncie

Lo resolvió el juez Alejo Ramos Padilla

Dos espías de la Bonaerense van a juicio por crímenes de lesa humanidad

Por Luciana Bertoia

Exclusivo para

Fondo de Cultura Económica publicó “Los dueños de la tierra”

La novela de David Viñas que discutió la relación entre propiedad, Estado y violencia

Nuevo lanzamiento en vinilo

Editan grabaciones inéditas de John Coltrane

Una multitud corrió por el Hospital de Niños en La Plata

Una carrera en la República de los Niños

Vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv y acuerdo en IA

Milei refuerza sus lazos con Netanyahu: conferencia de prensa conjunta, halagos y anuncios

El País

Lo resolvió el juez Alejo Ramos Padilla

Dos espías de la Bonaerense van a juicio por crímenes de lesa humanidad

Por Luciana Bertoia

Brandi reemplaza a Massaccesi

Pettovello nombró a su nuevo jefe de Gabinete, tras el escándalo por los créditos VIP del Banco Nación

El expolio en la ESMA

La justicia intervino dos empresas vinculadas al robo de bienes a los desaparecidos

Por Luciana Bertoia

Un llamado a la guerra

El violento discurso de Milei en Israel: dijo que “con determinadas culturas no vamos a poder convivir”

Economía

Informe de la UBA y el CONICET

Desde que asumió Milei, los servicios aumentaron 667% en el AMBA

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 20 de abril de 2026

Las perspectivas del sector petrolero para la próxima década

“Vaca Muerta fue concebida como proyecto exportador”

Por Raúl Dellatorre

Empresas que despidieron trabajadores y traen la mercadería de afuera

De fábrica nacional a importar los productos

Por Bernarda Tinetti

Sociedad

¿Llueve?

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 20 de abril

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 20 de abril

La Maratón de la Defensoría reunió una multitud para ayudar al Hospital de Niños

Crimen masivo en Louisiana, EE.UU., por un problema doméstico

Asesinó a ocho niños, siete de ellos sus hijos

Deportes

"Me encanta estar cerca": la ex 3ª del mundo atendió a Página/12, en exclusiva, desde Brasil

Gabriela Sabatini, modo embajadora: una leyenda que transfiere vivencias a los juveniles

Por Pablo Amalfitano

Después del triunfo ante River

Leandro Paredes habló de Dybala, le respondió a Acuña y reveló su futuro con Di María

El técnico de River luego de perder en el Superclásico

Eduardo Coudet: “Es imposible que no te pegue esta derrota”

El conjunto de Ubeda ganó el Superclásico y se acerca a la clasificación

Boca tuvo su fiesta en Núñez, y River dejó el invicto el día menos esperado

Por Adrián De Benedictis