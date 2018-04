“A Messi yo lo veo bien. El otro día hizo un buen partido. No hay nada de qué preocuparse, que estén tranquilos en Argentina que todavía falta para el Mundial”, afirmó Ernesto Valverde, técnico del Barcelona, al anunciar que es probable que Lio no integre el once blaugrana que hoy enfrentará a Celta de Vigo, en una nueva fecha de la liga española. La rotación tiene que ver con la proximidad de la final de la Copa del Rey, que Barcelona disputará el sábado ante Sevilla, en Madrid.