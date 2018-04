JUEVES 19

Los Brujos en el Club Tucumán, Andrés baranda 941, Quilmes.

Airbag en Obras Sanitarias, Av. Libertador 7395. A las 21.

Ariel Minimal en Ultra Bar, San Martín 678. A las 21.

Sergio Rotman en Santos 4040, Santos Dumont 4040. A las 19. Gratis.

Festival Útil con Kabusacki, Marina Fages, Gualicho Turbio, Banda Útil en Emergente Bar Almagro, Acuña de Figueroa 1030. A las 20.

Estacatto en Beatflow, Av. Córdoba 5509. A las 20.

Altertango en La Tangente, Honduras 531. A las 21.

Dirty Women en Casa Rock, Av. Juan B. Justo 1477. A las 23.30.

Inlakech Hala Ken en Auditorio Oeste…

Warhol Oliveira en la fiesta Sound!, Makena, Fitz Roy 1519. A las 23.

Goran Bregovic en el Teatro Ópera Orbis, Av. Corrientes 860. A las 20.30.

VIERNES 20

No Te Va Gustar en Sociedad Española, Colón 1116, San Luis. A las 21.

Mambo Negro y Los Piringundines en Santana Bar, Pte. Perón 414, Ramos Mejía. A las 23.30.

Los Espíritus y El Gran Capitán en El Teatro de Flores, Av. Rivadavia 7800. A las 23.30.

Camus, Tierra Tribal, Bloody Mary en Pura Vida, 78 entre 8 y 61, La Plata. A las 20.

Liza Casullo en C.C. Matienzo, Pringles 1249. A las 20.

Los Gardelitos en Pinar de Rocha, Av. Rivadavia 14751, Ramos Mejía. A las 20.

Expulsados, Los Barreda, Proyecto Ramone en Alma Multiespacio, Colón 25, San Luis. A las 20.

Peces Raros en El Teatro-Sala Ópera, 58 entre 10 y 11, La Plata. A las 20.

Lo' Pibito en Club Tucumán, Andrés Baranda 941, Quilmes. A las 20.

Eneas & Los Keeper en The Roxy Live, Niceto Vega 5542. A las 20.

Kaustos, Reactor, Rebhellion y Forsaken, Syran en Oeste Rock, Rep. de Portugal 3125, Isidro Casanova. A las 21.

Inlakech Hala Ken en Auditorio Oeste, Av. Rivadavia 17230, Haedo. A las 21.

Mister América, Ment en Blanc en Sala Concert Live Club, 39 entre 6 y 7, La Plata. A las 21.

Warhol Oliveira en Il Amichi Bar, Sarmiento 1618, San Miguel. A las 23.

No Me Nombres Más en Emergente Bar Almagro, Acuña de Figueroa 1030. A las 21.

Seven SKA en El Emergente, Gallo 333. A las 21.

Horcas en Kimika, Ruta 22 Km 1216, Cipoletti, Mendoza. A las 21.

Random en The Cavern, Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1600. A las 21.

Stefy Ramírez en Sala Crash, Uriarte 1271. A las 21.

Rivales en The Brothers Concert, Calle 55 780, La Plata. A las 21.

Sonrei en City Rock, Saez Peña 449, Junín. A las 21.

Tomás Amante & Lover Trotters, El Chacal, Jazmín Esquivel en Xirgú Espacio Untref, Chacabuco 875. A las 21.

Náspid Franzapán & The Frasco Empanaders en Pivo, Necochea 57, Ramos Mejía. A las 21.

Falsa Cubana, Quientekita Lobailao, La Mala Lengua y El Crazy en Uniclub, Guardia Vieja 3360. A las 21.

Natural en Makena, Fitz Roy 1519. A las 21.

Nos Vemos Viejo en Vuela el Pez, Av. Córdoba 4379. A las 21.

Tamboor en La Tangente, Honduras 5317. A las 21.

Camino Rey en Club Cultura, 61 y 21, La Plata. A las 21.30.

Fabricio Rodríguez en Sala Lavardén, Sarmiento y Mendoza, Rosario. A las 21.30.

La Maruja en Superfreak, Independencia 902, Zárate. A las 22.

Sol Pereyra en C.C. Matienzo, Pringles 1249. A las 22.

Sueño de Pescado en Abasto XL, Bv. Las Heras 124, Córdoba. A las 23.

Yacaré Mans en Santos 4040, Santos Dumont 4040. A las 23.

Mi Amigo Invencible, Camperas en Gran Atlas, Mitre 645, Rosario. A las 23.

Los Peyotes, Piba, The Octocats y Clarks 79 en Casa Colombo, Gallo 557. A las 23.

Fulgura, Bencina, Tirando Dados y Maldomera en City Bar XL, Fondo de la Legua 2550, Martínez. A las 23.

Afterlife y Stellar Crows en The Roxy Live, Niceto Vega 5542. A las 23.30.

Niños del Parque y Riel en La Tangente, Honduras 5317. A las 23.30.

Dúo Bertero Pereiro en Al Escenario, Gral. Aráoz de Lamadrid 1001. A las 21.

SÁBADO 21

Divididos en el estadio Luna Park, Av. Corrientes y Bouchard. A las 21.

Ciro y los Persas en el Hipódromo Parque de la Independencia, Av. Dante Alighieri s/n, Rosario. A las 21.

Los Espíritus y Los Siberianos en El Teatro de Flores, Av. Rivadavia 7800. A las 19.

Estelares en Museum, Perú 535. A las 21.

No Te Va Gustar en Auditorio Ángel Bustelo, Virgen del Carmen de Cuyo 610, Mendoza. A las 21.

Guasones en Club Atenas en 13 entre 58 y 59, La Plata. A las 20.

Horcas en Sótano Multieventos, San Martín 239, Comodoro Rivadavia, Chubut. A las 21.

León Gieco, Juan Carlos Baglietto, Nito Mestre, Hilda Lizarazu, Juanchi Baleirón, Claudia Puyó, Lito Vitale y la Medinight Band en Todos X Medina 2, Groove, Av. Santa Fe 4389. A las 20.30.

Ojos Locos en El Teatro de Flores, Av. Rivadavia 7800. A las 23.30.

Serpentor, Morthifera, Indisposed y Legión 666 en Auditorio Oeste, Av. Rivadavia 17230, Haedo. A las 18.

Deny en XLR, Tribulato 449, San Miguel. A las 18.

Rey Mapache, Elixir y Papeles en Ultra Bar, San Martín 678. A las 19.

Nagual y Desconcertados en Groove, Av. Santa Fe 4389. A las 19.

Duncan Reid and The Big Heads y Juana la Loca en Liverpool Bar, Arévalo 1376. A las 19.

Barbi Recanati y Bestia Bebé en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. A las 20. Gratis.

Massacre en Teatro Vorterix, Av. Federico Lacroze 3455. A las 20.

Expulsados, Metamorfica, Canal 46 y Los Walking Dead en Mamadera Bar, Lateral Norte de Circunvalación, San Juan. A las 20.

Baltasar Comotto en Teatro Greison, Dardo Rocha 135, Monte Grande. A las 21.

Signos y Noúmeno en Beatflow, Av. Córdoba 5509. A las 20.

Bodas Químicas y Los Síntomas en Sacred, Perón 953, San Miguel. A las 22.

Pilo Gómez & Los Exagerados en The Roxy Live, Niceto Vega 5542. A las 20.

Willy Crook & Gillespi en La Trastienda Samsung, Balcarce 460. A las 21.

Natty en Club Aráoz. Aráoz 2424. A las 21.

Vuelta al Mundo en 80 Discos con Lefunders & Cuchodub, en Congo Club Cutural, Honduras 5329. A las 23.30.

Revanchistas y Anacrusa en Uniclub, Guardia Vieja 3360. A las 21.

Nahuel en Benny, Serrano 1327. A las 21.

La Orquestonga en La Tangente, Honduras 5317. A las 21.

Manijas, TooFunk Amaru y Hamanu en Moebius Bar, Dardo Rocha 141, Monte Grande. A las 21.

Papa Rush, Sucias Rockas y Gol en Abbey Road, Juan B. Justo 620, Mar del Plata. A

las 21.

Juan Huertas en C.C. Matienzo, Pringles 1249. A las 21.

Pezones Cardozo, Don Cabot y Cuentanueva en J.J. Circuito Cultural, Jean Jaures 347. A las 21.

Cruel Adicción en Épico Bar, Las Heras 14, Monte Grande. A las 21.

Chicos de Fábrica, Finos Tugurios y Nueva Costumbre en Teatro El Refugio, Maipú 540, Banfield. A las 21.

Miniaturas de un Pavote, Sonares en El Motivo, Brandsen 550, Bahía Blanca. A

las 21.

Pararush y Sucias Rockas en Abbey Road, Juan B. Justo 620, Mar del Plata. A las 21.

Sueño de Pescado en Elvis Café, Alvear y Colón, Río IV, Córdoba. A las 22.

Maja Roll Band en Rock La Ve, Lope de Vega 250. A las 22. Gratis.

Mil Indios, Avismal, Climatic Terra y Ranterío en Vinoteca Perrier, España 2052, Mar del Plata. A las 22.

Jóvenes Pordioseros y La Guapa en Circus Rock Bar, Florencio Varela 1998, San Justo. A las 22.

Pez y Dchampions en El Amparo, C. Pellegrini 788, Burzaco. A las 22.

Aura, Maunaloa y Avetrueno en Santana Bar, Pte. Perón 414, Ramos Mejía. A las 23.

Cuatro Tres Dos en Dr. Tazo, Italia 1471, Escobar. A las 23. Llevar alimento no perecedero.

Karamelo Santo y Smoking Chango en Guajira, 49 entre 4 y 5, La Plata. A las 23.

Pablo Bles en La Trastienda Samsung, Balcarce 460. A las 23.30.

Tamesis, Gigantes Magnéticos y Antropofónica en C.C. Matienzo, Pringles 1249. A las 23.30.

El Buscador en Gier, Av. Álvarez Thomas 1078. A las 23.30.

La Bestia Rock en Casa Rock, Av. Juan B. Justo 1477. A las 23.30.

Gripe, Ambassador y Sentidos Alterados en Club V, Av. Corrientes 5008. A las 23.30

Ignacia en Lucille, Gorriti 5520. A las 23.30.

In Corp Sanctis en Alas Bar, 3 de Febrero 101, San Fernando. A las 22.

Warhol Oliveira y Re Signados en POE, 3 de Febrero 2772. A las 23.

DOMINGO 22

Búkaro en Reserva Natural Urbana, Cnel. Arena 3202, Castelar. A las 15.

No Demuestra Interés y Raised By Fire en El Amparo, C. Pellegrini 788, Burzaco. A las 18.

Expulsados, Dagapirata y Brigada Anti Gris en Lobby Bar, San Martín y Peltier, Mendoza. A las 20.

El Príncipe Idiota, Simón Poxyran en Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. A las 20. Gratis.

Stefy Ramírez en Sala Crash, Uriarte 1271. A las 21.

La Maruja y Rancho Barraco en Don Pedro, Biscayart y Alvear, Pergamino. A las 22.

Korso Gomes, El Sótano y Sometidos en Pura Vida, 78 enre 8 y 61, La Plata. A las 22.