Muchas definiciones repiten lo mismo: “un DJ es un artista especializado en seleccionar, mezclar y reproducir música para diferentes audiencias y eventos”. Pero también se podría decir que les DJs son les arquitectes de la intensa ceremonia de la noche: criaturas encargadas de diseñar un paisaje sonoro que resalte las particularidades de cada fiesta y su pista de baile.

Desde el Suplemento Soy te recomendamos algunos DJs de la comunidad que, desde hace tiempo, trabajan para ampliar las posibilidades de la cultura nocturna y su potencia para el goce, la alegría y el pensamiento crítico.

BOND

Bond es un misterioso DJ, productor y seductor cultural de Buenos Aires. Tiene 36 años, nació en Río de Janeiro y vive en Argentina. Es integrante del colectivo LGBTQIA+ LOCA y se desempeña como DJ residente y curador, además de ser fundador y director de Radio LOCA y LOCA Rec, plataformas dedicadas a promover y visibilizar las carreras de artistas queer y disidentes de América Latina. Su carrera se inició durante su adolescencia en Río, cuando en 2008 lo invitaron a tocar en Dama de Ferro, un mítico after de la ciudad.

Actualmente conduce Disco Delfín, su programa mensual en Radio LOCA, donde presenta música para bailes suaves. El proyecto también se transformó en un club de escucha presencial, ampliando su universo curatorial y creando espacios de encuentro y exploración sonora entre diversxs artistas musicales. En junio de 2025 lanzó su primer EP, No se guarda, editado por el sello Pansa Records, con remixes de Franco Galán, Tom Tom Clubber y Zoras. En él combina vocales propias, texturas digitales y referencias a los orígenes del electro.

En relación con su trabajo, comenta: “Una buena fiesta no es solo música: es un espacio donde todas las cuerpas son bienvenidas, donde nadie queda afuera. Claro que el sonido importa —un buen sistema puede transformar la experiencia—, pero lo fundamental es la conexión. Que la pista se convierta en un lugar de encuentro, que la música sea capaz de abrir conversaciones emocionales o políticas, y que bailar también sea un acto de resistencia, comunidad y celebración. En definitiva, una buena fiesta es esa suma de cosas invisibles que te hacen sentir parte de algo más grande”.

BLUXTEARYEYES

Bluxtearyeyes proviene de Villa Adelina, tiene 21 años y es la nueva promesa trans de la generación Z: una Preppy girl, una Office Siren girl, una It girl y la más Pop girl. Es joven y ya habla de una “carrera”, lo cual la hace sonar un poco rimbombante y, a la vez, alguien sumamente enfocada en su misión de hacerse un lugar en el universo nocturno. Afirma que comenzó a tocar con el programa Virtual DJ y su computadora del Conectar Igualdad, en fiestas de Zoom durante la pandemia. También se declara fanática absoluta de Katy Perry, y en sus sets habitan el pop, el house, el disco, el eurodance y el trance.

Llama a sus referentes “padres del celu y del under”, y entre ellxs menciona a Chicone, Gay Richie, Kei Drama, Awwwgus, Lucas Fisura, Mabel, Majomushi, Mala Juárez, Tinxh, Fede Haro, Desch, Orque, Fran Benítez, Santi Moraiz, Niki y a sus amigxs más cercanxs Hypersonic Angel, ßal y Moulin Royals.





Los sets de Bluxtearyeyes convocan al juego, al baile frenético y a un ida y vuelta entre DJ y público. Clásicos de Kylie Minogue mezclados con alguna rareza que nadie entiende y que tienen que buscar en Shazam son algunas de las estrategias de una chica que, por el momento, solo quiere divertirse. “Quiero convertir la pista de baile en una montaña rusa de sentimientos y emociones. Saltar, bailar, cantar, subirse al escenario y hasta chapar. Lo esencial en una fiesta es un buen ambiente: nadie quiere ir a un lugar y pasarla mal”.

TOM TOM CLUBBER

Dicen que se llama Tomás, Juan, Matías, Gabriel, Rosendo, pero todes le conocen como Tom Tom Clubber, uno de los DJs más picantes de la escena porteña y una figura central para reflexionar sobre el oficio de “pasar” música electrónica en territorio latinoamericano. Se ha presentado en fiestas del circuito under como Dengue Dancing, Undertones, Faggot, LOCA (Marcha del Orgullo LGBTQIA+), Missa, Nómada (La Plata) y Numbers. Como productor ha editado EPs en sellos como Turbo Recordings (Tiga, Canadá), Discos Pato Carlos (CL) y tiene un reciente lanzamiento junto a Betas en Maximum Airtime, el sello del DJ y productor Chrissy.





Tom Tom Clubber es un modelo 1985 y dio sus primeros pasos en la mítica fiesta Fun Fun, de los DJs Pareja, en 2013. Afirma que parte de su educación artística proviene de la cultura pop y alternativa de finales del siglo pasado y los primeros 2000. Los estilos que le interesan y que utiliza provienen del house, techno, acid, hardbag, handbag, filter, ghettotech, speed garage, disco, tribal y eurodance, entre otros. Según él, siempre tiene que ser un sonido “sintético, directo y con pulso”.

Sospechoso como el mar previo a la tormenta, un set de Tom te puede llevar a la belleza más elevada para luego hacerte caer con estilo y gracia animal, todo esto mientras él disfruta en silencio desde su cabina, inmóvil como una estatua de otra época. En síntesis: alguien que no quiere ser el centro de atención y que prefiere que la música y el ambiente sean lxs grandes protagonistas.

El movimiento Do it Yourself, la postura antirrockista y una dieta con exceso de MTV y MuchMusic son algunas de las referencias clave para diseñar sus sets. También afirma que le interesa mucho el “sentido del mal gusto”. Para este DJ, una fiesta es interesante cuando:

“Lxs asistentes son diversxs en toda categoría —looks, estilo y personalidad—, cuando hay un poco de glam, un poco de decadencia y, por supuesto, una sensación de pertenencia LGBTIQ+ que no tenga instructivos para la diversión. Además: ¡nada de coffee!”

VIEJO KAOS

El trans-DJ, el trans-turro, el trans-masculino, el trans-gaucho, el trans-seductor e incomparable Viejo Kaos, un travo de 29 años oriundo de Santa Rosa, La Pampa. Certero, sucio y sutil, Kaos transforma la noche en un espiral de cortocircuitos nerviosos y corporales, una masacre sonora que impacta en los cuerpos y en la mente del público. Se formó en los espacios de la cultura Ballroom y las Kiki Balls de Rosario, ambientes donde pasar música nada tiene que ver con las fiestas clásicas que une conoce.





Además de DJ, se gana la vida como albañil, y sus sets buscan replicar la experiencia de su oficio: sonidos de una obra en construcción entre beats del vogue. A este artista le interesa fusionar el universo urbano de la noche porteña con sus raíces rurales, villeras y, según él, “llenas de barro”. También considera que su cuerpo es un territorio de investigación constante, donde la performance, la moda y la iconografía popular configuran su identidad musical.

“Una gran fiesta tiene la pista de baile llena de travas, travestis, travos, mostris, no binaries, lesbianas, gays y toda la mariconada junta, porque la noche siempre fue y será un refugio para todo lo prohibido que somos para esta sociedad. Igual, todavía las trans masculinidades seguimos siendo un murmullo en el pasillo nocturno del under. Mi búsqueda tiene que ver con que mis sets sigan sonando y logrando que ese murmullo se convierta en eco y rebote fuerte en las paredes”, menciona el artista.

