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Economía

La cantidad de trabajadores formales cayó un 0,3% interanual

Cae el empleo registrado: 41 mil puestos menos en un año

Los datos de la Secretaría de Trabajo muestran números a la baja en los indicadores. El empleo asalariado registrado mostró una variación de signo negativo del 0,1 por ciento.

FOTO BERNARDINO AVILA gente buscando trabajo desocupacion
gente buscando trabajo desocupacion FOTO BERNARDINO AVILA gente buscando trabajo desocupacion La desocupación es uno de los temores de los argentinos. . Bernardino Ávila

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