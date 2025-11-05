"Ojalá podamos tocar algunas canciones en la Marcha del Orgullo alguna vez, porque muchas de las letras están construidas y pensadas a partir de historias de personas del colectivo que conocí en Buenos Aires a largo de los años”. Luego de nueve temporadas y una gira de despedida de Hijo del campo, la obra teatral sobre el deseo de un gaucho queer arrebatado violentamente en la Patagonia argentina con dramaturgia, protagónico y dirección de Martín Marcou y música compuesta y ejecutada en vivo por Caro Curci, hace unos días vio la luz en las plataformas musicales Señora Narda, el disco de Carolina Curci, cantante, compositora y escritora, y Martín Marcou, dramaturgo, actor, director y docente, concebido a partir de nueve estaciones musicales que constituyen un periplo de experiencias sensoriales, corporales y poéticas sobre las existencias, sus vértigos e imposiciones. O, como señalan sus creadorxs, “una caminata musical que captura fragmentos de un todo infinito: ciudades, ríos, mares, montañas, bosques, hielo, silencios. Entre lo que se deja atrás y la promesa de lo que puede ser, vibra un futuro incierto”.

Con el arte de tapa de Roxana Gorosito y la producción de Julián Telias, Señora Narda transcurre mediante los poemas y letras de Martín y la música original, ejecución instrumental y voz de Caro, conformando no uno sino dos discos: el primero, que ya podemos escuchar gratuitamente en el ciberespacio, y el segundo, que verá la luz con el nombre de Señor Manuel en un futuro cercano. Ambos personajes fueron creados como figuras abstractas que ofrecen al mundo un prisma por el cual observar los desarrollos curvilíneos de la vida, los cuerpos en su diversidad, los miedos y los temblores existenciales que no se detienen ante la adversidad. Para la señora que bautiza el disco, “desafiar la norma es su derecho”.

Martín, que además de escribir y dirigir teatro también escribe letras desde temprana edad, más o menos cuando comenzó a redactar sus diarios íntimos a los 11 años, concibe este disco como “la continuidad de esas formas de juego de la infancia: improvisé las letras a partir de temáticas concretas, las grabamos con el celular y después Caro trabajó un montón para que esas letras se vayan convirtiendo en canciones. En ese sentido, el trabajo conjunto fue muy divertido". Atravesado por la impermanencia y lo transitorio, Señora Narda es una delicada pieza conceptual sobre las vidas que ya no habitan este plano, sobre lo que alguna vez pudimos ser o sobre aquello que nunca será ni seremos, como ilustran las palabras de Caro que, continuando el diálogo con SOY, asegura que del disco "podría hablar infinitamente, porque cada canción tiene una historia y un mundo. La Señora Narda es alguien tan particular. Propone un viaje, y ese viaje es una vida llena de experiencias, entretejidas con las de Martín y con las mías. A veces me surgían ideas melódicas, a veces rítmicas, y otras veces, la sola idea del mundo en el cual están inscriptas”.

Caro Curci

Conducido por la voz cálida y precisa de Caro que fluye y flota por cada rincón del disco, en un ambiente predominantemente electroacústico acompañado de las líricas de Martín, el recorrido arranca con "Sartén" y una frase que abarca todo el espíritu del álbum como un mantra tácito: "En el coraje está la verdad". Luego se aceleran los ritmos con "Ocular" para volver a la melancolía poética de "Península" y los sonidos más bucólicos de "Zapatero", decantando en las melodías folclóricas de "Constancia" hasta que la electrónica "Pared" marca un punto de inflexión en el álbum, que tres canciones después finaliza con "Colibrí", un tema de resonancias cumbieras de las que no es posible escaparle al movimiento corporal y que se perfila como himno de la comunidad LGBTIQ+ con sus tópicos fundacionales por excelencia: la lucha, el deseo y la libertad de ser y estar, abriendo las alas como un colibrí.

“Cada uno de esos motores le fue dando forma a todo el álbum, e incluso eso me permitió sacarme de encima prejuicios y preconceptos: cada canción podía ser el todo y a la vez, una parte del todo. Así es que hubo canciones que empezaron como un blues cansino, pesado... y terminaron mutando totalmente", remata Caro, y concluye Martín: “Esperemos que el disco de a poco se vaya encontrando con personas que puedan descubrir resonancias en la escucha. Estamos encantados de que exista y de que la gente pueda escucharlo”.

Señora Narda se encuentra disponible en YouTube y en Spotify: Carolina Curci.

