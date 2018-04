Hasta la fecha, ningún juez ni jueza quiso escuchar a Mariana Gómez. Solamente un empleado del tribunal de primera instancia oyó su testimonio. La Justicia tampoco quiso escuchar a su esposa, Rocío Girat. Hoy Mariana Gómez está procesada por resistencia a la autoridad y por lesiones graves. Su causa, elevada a juicio oral y público. Ahora Mariana espera que sorteen el tribunal donde la juzgarán.

Todo comenzó el 2 de octubre pasado, un mediodía de lluvia, en el Centro de Trasbordo del subte C en Plaza Constitución. Rocío iba a trabajar y Mariana la acompañaba en tren desde su casa en Avellaneda para tomar el colectivo 12 en las dársenas de Constitución. Llovía, llegaron con tiempo y se quedaron conversando y fumando un cigarrillo. Se dieron un beso. Cantidad de pasajeros trasponían los molinetes del subte y encendían un cigarrillo. Nadie les dijo absolutamente nada. Tampoco había carteles que prohibieran fumar al otro lado de los molinetes. Un empleado de Metrovías y un policía también conversaban y les molestó la presencia de Mariana y Rocío besándose. Por eso fueron directamente sobre Mariana y sobre ningún otro fumador. Mariana, Rocío y un testigo que observó lo ocurrido desde un comienzo -antes de que otros comenzaran a registrar en video con sus celulares- refieren que el policía llamó despectivamente “pibe” a Mariana. Cuando Mariana aceptó apagar el cigarrillo, el policía Jonatan Rojo la obligó a permanecer en el lugar mientras le ordenaba: “Pibe, vas a ser detenido”. Los cargos que se le imputan a Mariana son “resistencia a la autoridad y lesiones graves” por no acatar el arresto y por la pérdida de cabello que sufrió la policía femenina Karen Villareal, quien participó en la detención.

El martes Mariana se presentó a primera hora en Tribunales con su abogado defensor, Lisandro Teszkiewicz, para que la notifiquen de la elevación a juicio y del embargo que le están trabando para este juicio y para la apertura del expediente personal. A partir de allí, resta esperar el sorteo del tribunal. Mariana pide ser juzgada por un tribunal compuesto por al menos tres jueces.

“Ni la jueza de instrucción ni el fiscal ni la sala de la Cámara, a lo largo de todos estos meses, prestaron oídos a nuestra argumentación. Ni siquiera para desacreditarla. Simplemente ignoran en todas sus decisiones la prueba que nosotros vamos aportando al expediente. No la mencionan, no la analizan. Por lo cual llegamos a la conclusión de que no era el ámbito para seguir manteniendo el debate y optamos por no oponernos a la elevación a juicio sino por solicitar que se haga de manera expresa, porque estamos convencidos de que en un juicio oral y público vamos a demostrar la inocencia de Mariana”, explicó el abogado defensor.

Ayer, en una conferencia de prensa en la que Marian Gómez (así prefiere que la nombremos, más allá de los requerimientos de la causa judicial) fue acompañada y abrazada por el movimiento lésbico, por el movimiento feminista, por organizaciones políticas y gremiales. En esta conferencia de prensa Marian, Rocío y su abogado explicaron los pasos a seguir en este camino difícil, donde hasta ahora la Justicia solo mostró intención de quedarse con los dichos de dos policías, poniendo en el platillo de la nada las palabras de dos mujeres lesbianas, una de ellas criminalizada.

“El comportamiento de los policías Jonatan Rojo y Karen Villarreal se adecuan de manera casi perfecta a las todas las descripciones que hacen la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los ataques de odio por lesbofobia que se están sufriendo a lo largo y a lo largo de América Latina. Estamos en un momento donde las fuerzas policiales y de seguridad están siendo muy agresivas en todo el continente en su persecución por discriminación de orientación sexual y de género”, señaló Lisandro Teszkiewicz.

Soy le preguntó a Mariana qué les diría a los jueces, si es que esta vez aceptan escucharla.

“No sé qué les diría. No pensé en eso todavía. Me gustaría que escuchen a Rocío. Porque hasta ahora solamente los policías hablaron por ella. Quiero que la escuchen a ella porque parece que lo que yo tenga para decir no vale. Yo digo ‘A’ y todo lo que pueda decir lo invalidan porque soy lesbiana, torta, Cacho, negra, pobre, mujer. A pesar de que me identifique como mujer a mí me juzgan por vestirme con ropa de hombre o de talle más grande de lo que ‘se debe’. Me ven lesbiana e inmediatamente dicen ‘violenta’. Es la primera vez que me pasa sentir el lesboodio de policías y jueces. Todos avalan lo que dicen los policías. Y lo que ocurrió ese día en Constitución no comenzó donde empiezan los videos, empezó con el maltrato del policía. El policía te hace sentir que sos nadie y que le tenés que obedecer aunque te dé una orden injusta. A mí me hicieron agachar la cabeza mucho tiempo. Tengo la fortaleza como para pararme sobre mis pies y enfrentar esta situación. No me queda otra. No voy a agachar la cabeza para decir ‘el policía tiene razón’. Voy a pelear por mis ideales hasta último momento”.