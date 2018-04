El ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, los ex titulares de la SIDE durante el gobierno menemista y los comisarios Carlos Castañeda y Jorge “Fino” Palacios fueron acusados por la AMIA y la DAIA de encubrir el atentado a la mutual judía. Serán los únicos para los que la dirigencia comunitaria solicite penas en el marco del juicio oral que analiza las maniobras que se intentaron para desviar la investigación sobre la explosión que hace más de 20 años mató a 85 personas. Para la querella que representa a las instituciones de la comunidad judía la causa que investigó no solo la llamada “pista siria” sino el pago de sobornos para instalar una versión falsa sobre el atentado. “Esta causa provocó que todo el mundo se olvide de lo realmente importante: quiénes son los responsables del atentado”, se quejó en nombre de la AMIA y la DAIA el abogado Gabriel Camiser, que continuará su exposición el próximo lunes.

La primera jornada del alegato de AMIA y DAIA ante el Tribunal Oral Federal 2 duró poco más de cuatro horas. No hubo familiares de las víctimas del atentado acompañando la exposición, “pero sí actuales y ex dirigentes comunitarios de afectuoso trato con los imputados ex fiscales Eamón Mullen y José Barbaccia”, detalló la agrupación de familiares de víctimas Memoria Activa, querellante en el juicio.

Como prólogo de las acusaciones, en nombre de las instituciones que representa Camiser consideró “arbitraria y destructiva” para las instituciones comunitarias judías la sentencia del Tribunal Oral número 3 que declaró nula la instrucción de Galeano y ordenó que comenzara la investigación por el encubrimiento que devino en el juicio en curso. Además, definió como “lamentable” que “no se esté juzgando a nadie por el atentado a la AMIA sino a quienes encubrieron a un posible responsable del mismo”, según reprodujo Memoria Activa, y repudió los “esfuerzos del Estado” puestos en investigar el encubrimiento y no en la búsqueda de la conexión internacional y local. “Esta causa provocó que todo el mundo se olvide de lo realmente importante: quiénes son los responsables del atentado”.

Durante la jornada de ayer se revisaron los hechos relacionados con la “pista siria”, una maniobra que involucró a la Casa Rosada con el objetivo de desvincular, los días inmediatamente posteriores al atentado, a Kanoore Edul, de relación con Menem, de la línea de investigación. Durante su alegato, Camiser recordó que en los comienzos de la investigación del atentado la pista siria “era la más seria”. Para Galeano, Menem, su secretario de inteligencia, Hugo Anzorreguy; su segundo, Juan Anchezar, y de los comisarios Carlos Castañeda y Jorge Palacios solicitó la querella penas por el delito de encubrimiento.

El pago de 400 mil dólares del Estado a Carlos Telleldín para que involucre a policías de la Bonaerense en el atentado ha quedado para el próximo lunes, aunque la parte adelantó que no hará acusaciones relacionadas con esos hechos. Fuentes vinculadas con la querella de AMIA y DAIA indicaron que el juicio en curso “no ha brindado sustento fáctico probatorio a esa versión conspirativa” y no produjo “prueba determinante que permita sostener ni que a Telleldín se le pagó para mentir ni, muchísimo menos, que los ex policías hayan sido involucrados en la causa a sabiendas de su inocencia”, informaron fuentes vinculadas a la querella.