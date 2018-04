El ministro de Exteriores de Bolivia, Fernando Huanacuni Mamani, hizo un llamado al diálogo a todos los cancilleres de la Unasur para resolver por esa vía los problemas que adujeron seis de los países miembros para suspender su participación en el bloque regional. Lo hizo luego de confirmar que recibió una carta en la que Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú le comunicaron que decisión de apartarse de la Unasur hasta tanto se garantice su adecuado funcionamiento.

"La nota ha llegado el miércoles, en horas de la noche, a la embajada de Bolivia (en Quito)", explicó Huanacani Mamani. También precisó que en el texto los seis países "indican que dejarán de participar en las reuniones de las instancias de la Unasur hasta que se resuelva, entre otros, la designación del secretario general" y aseguró que "la nota nunca menciona" la posibilidad de que abandonen definitivamente la Unasur.

El puesto está vacante desde principios de 2017, cuando terminó sus funciones el ex presidente colombiano Ernesto Samper. Desde entonces, los Estados miembros no se han puesto de acuerdo en una candidatura y, hasta ahora, solo está sobre la mesa la del diplomático argentino José Octavio Bordón, quien no ha obtenido el suficiente respaldo.

Ante la crisis, Huanacuni apeló al "diálogo" y explicó que su intención de convocar una reunión extraordinaria de ministros de Exteriores en mayo es para resolver esa cuestión. "La presidencia pro témpore de Bolivia está buscando una reunión extraordinaria de cancilleres de Unasur para que en el marco del diálogo de alto nivel se viabilice la designación del nuevo secretario general", subrayó y añadió: "Hay que saber dialogar. Así que esta reunión de alto nivel extraordinaria va a resolver estos temas."

El canciller de Bolivia consignó también que desde la presidencia pro témpore de la Unasur no ha respondido a la carta de los seis países. "Esto no es una decisión o postura unilateral. Tiene que ser consensuada con los países, así que estamos ya dialogando con los otros cancilleres en qué medida y cómo se va a hacer la respuesta", apuntó.