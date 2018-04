Luego de las tensiones internas que generó el tarifazo, la UCR y el PRO se mostraron juntos ayer en un homenaje a Raúl Alfonsín. En la ciudad de La Plata, inauguraron una estatua de bronce del ex presidente cuya imagen fue tomada de la histórica foto del día en que el radical acordó con Carlos Menem la entrega anticipada del poder, en 1989. Macri no formó parte de la actividad pero participaron otros funcionarios nacionales como Marcos Peña, Rogelio Frigerio y también la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Por el radicalismo, asistieron el titular del Comité Nacional y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, su par de Jujuy, Gerardo Morales y el ex diputado Ricardo Alfonsín, entre otros. También formaron parte el peronista Eduardo Duhalde y la ex ministra de Desarrollo Social de la Alianza, Graciela Fernández Meijide.

El monumento, de dos metros de altura, fue realizado por el escultor Carlos Benavídez y financiado gracias a la participación colectiva. Se ubicó en la Plaza Mariano Moreno, la principal de la capital bonaerense. Como es habitual, los oradores coincidieron en calificar al ex mandatario como el “padre de la democracia” y destacar su compromiso con los derechos humanos.

“Gracias a la justicia, la honestidad, el respeto y todos los valores que representa el doctor Alfonsín, hoy nos podemos expresar en libertad en una sociedad plural en la que se escuchan todas las voces”, aseguró Macri en un video difundido durante la ceremonia. “La estatua es un símbolo que va quedar aquí plasmado por todo lo que hizo y por la deuda que tiene la Argentina con su gente”, subrayó Cornejo. “Los dirigentes de hoy tenemos que saldar esas deudas sociales y creemos que con Cambiemos tenemos una posibilidad concreta, lo estamos demostrando en estos dos años”, sostuvo el mandatario provincial, elogiando a la actual gestión.

“Ver este monumento en La Plata es una alegría que compartimos todos los que gobernamos esta provincia y en particular esta Ciudad porque es el homenaje a un bonaerense que hacía muchos años que se lo merecía”, indicó Vidal. Peña hizo hincapié en el legado y pidió que la iniciativa se repita “en todos los pueblos del país”.

El tema de las tarifas también se coló en el acto. Cornejo se quejó de que “la oposición aprovecha y lleva agua para su molino” y defendió el tarifazo luego de haber presionado para incorporar modificaciones. “Para tener una economía sana necesitamos precios acordes a la realidad”, completó.