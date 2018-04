Se llevaron todo lo que cotiza en Bolsa y nos dejaron las canciones y los eslóganes. Por eso vivimos creyendo que el pueblo unido nunca sería vencido, que los cambios se hacen por fuerza de las bases, que los cambios siempre comienzan en una fábrica o galpón donde los obreros discuten sobre la vida, el futuro y el patrón. "Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie", cantaba Zitarrosa, y nosotros mirábamos hacia abajo buscando las raíces de la pureza y del esfuerzo que nos iban a liberar de las mentiras, y sobre todo de los mentirosos.

Ahora sabemos que casi nada de eso pasó. Lo que obtuvimos fue en cuentagotas. Seguramente no fue en vano. Pero creímos tanto en las canciones y en los eslóganes que por cada cosa que se ganó, se perdieron diez, o mil. Y como resultado de tantas palizas, perdimos la capacidad revolucionaria, la búsqueda de cambios estructurales. Hoy ya nadie ataca al poder económico y político. ¿A quién le teme Wall Street, el FMI, EEUU? A nadie. Tan falto de enemigos están, que se los inventan para poder invadir, armarse, ratificar su poder.

Creo que nos sabíamos toda la teoría, pero nos llevamos Metodología 1, 2 y 3 a marzo. No nos dimos cuenta de que muchos de los grandes cambios no nacían desde el pie, por la fuerza de las bases, sino que eran reacomodamientos naturales, a veces luego de una crisis, una guerra. O, peor aún, eran motivados desde el mismo poder. Quiero decir: grandes cambios fueron simplemente digitados desde el poder económico o político o militar. ¿Por qué? Negocios. Es la economía, estúpido. El libremercado. La libertad. Elija.

Tomemos un ejemplo. El mundo gay. ¿Alguien cree realmente que el mundo gay pasó del ostracismo total y de la represión a la visibilidad por fuerza de las bases, de las marchas del orgullo gay? Alan Turing, el precursor de la computadora, fue juzgado en 1952 por ser homosexual. ¡Y cuarenta años después las capitales del mundo se declaran gay friendly! ¿Quiere una respuesta?. Diario La Nación del 2011: "En 2006 se creó en Hamburgo la cámara de comercio internacional del segmento (International Gay and Lesbian Chamber of Commerce) (...)" Esa entidad representa a unos 55 millones de consumidores LGBT. Es la economía, chichipíos míos.

EEUU tuvo su guerra civil para "liberar" al negro y así sumarlo, no sólo al naciente sistema industrial, sino también al consumo. ¿Crecer desde el pie? Y de paso, volverlo un votante manipulable. Y cuando comenzaron a tener poder, ¿qué hicieron? Genial y perverso. Los empujaron de nuevo a la pobreza, a la delincuencia, y prohibieron que los presos voten.

No es que no se pueda crecer desde el pie. Si no, yo no estaría escribiendo esto. Y tuvimos revoluciones socialistas, peronismo, chavismo. Es obvio que existe algo llamado el poder de las masas, del pueblo. El problema es que creíamos exageradamente en el valor de la palabra, de la pluma, de la poesía. Mientras que el poder real anudaba una y otra vez su alianza con el dinero en cualquiera de sus formatos.

Tal vez nos dejaron cantar para mantenernos entretenidos. Tal vez nos equivocamos en promover nuestras ideas a los gritos, mientras que las del poder real estaban bien enmascaradas. Y cuando nos dimos cuenta, teníamos al ladrón adentro. Había libros que nos ayudaban a entender, pero eran largos, tediosos y descorazonadores, y preferimos las canciones, que como bien dice Calamaro (hablando del amor, acá sirve de ejemplo): "nunca tienen razón". Por eso la derecha no canta canciones. Le basta el apoyo de la burguesía, de la clase media, que es bien desafinada.

Pero, Chiabrando, la revolución rusa se hizo desde el pie, puede decirme usted. Y sí. De ahí en más es historia conocida: algunos logros, entre ellos contribuir a derrotar a Hitler. Luego, lo peor: sometimiento militar de los países periféricos. Setenta años después tuvieron que deshacer ese nudo que no iba ni para adelante ni para atrás desde la cabeza. Lo dijo Gorbachov bien claro en su momento. ¿Recuerda? Perestroika, glasnost, y al fin la disolución. Ese cambio (que fue relevante, aunque a usted no le guste) no se podía hacer desde las bases, extremadamente controladas. ¿Fue para bien o para mal? Bueno, media docena de países recuperaron su autonomía o libertad. No es poco.

¿E allora, signore Chiabrando?, podría preguntarme usted con todo derecho. No tengo la menor idea, vea. Lo que el poder hace y quiere hacer es evidente: quedarse con todo. Del otro lado, seguramente hay movidas que desconocemos, movimientos que no apuestan a tomar el poder, que no se estructuran desde la política. Byung Chul Han, el promocionado filósofo coreano, habla en su libro Shanzai (significa fake, falso), de las falsificaciones de teléfonos, perfumes, zapatillas, libros, como algo que no "solo se revela como una expresión de creatividad sino que también tiene un efecto paródico o subversivo frente al poder económico y los monopolios". En China, hay libros que se reescriben todo el tiempo y un Harry Potter de ojitos rasgados.

Dice Han: "Se interpretan como actos subversivos contra el monopolio de opinión y representación (...) Es expresión de la esperanza en que el movimiento shanzai deconstruya el poder de la autoridad estatal a nivel político y libere las energías democráticas". Vaya uno a saber si esto es novedoso, o si es simplemente propaganda contra el sistema chino. Cosas de chinos, vea.

El remate es que es difícil luchar contra gente que tiene la plata, las armas, las balas, los medios y la Justicia. Y no me refiero solo a Argentina. Queda, supongo, esa debilitada construcción llamada democracia. Es lo que hay, podría decirse. Pero a no olvidar que mientras uno escribe una nota ellos invaden un país, mientras posteo mi indignación, ellos les sacan la guita a los jubilados, mientras escribo una canción de protesta, ellos suben las tasas de interés.

Uno y ellos suena binario. Lo es. Ellos y/o nosotros. Los que están en el medio ni se enteran, y por eso los manipulan tan fácilmente para torcer la balanza de la democracia. Yo, para cumplir con mi cuota revolucionaria, estaba por mandarle una carta documento a Wall Street reclamando lo que es mío (qué susto se iban a pegar), y para putearlos un poco. Pero la carta tenía que ir por el correo, que también es de ellos. Así se hace cuesta arriba.

Termina diciendo Han: "El propio maoísmo chino era una forma de marxismo shanzai". Quizá "ellos" también leyeron a este autor y crearon una democracia "shanzai". Estoy tentado a decir que el sistema económico estimuló la salida de los gay del closet porque eran negocio, Rusia desarmó la URSS para poder vivir capitalistamente, China se volvió capitalista para aggiornarse, entonces una probable solución sería transformar a los populismos en negocio, o al menos tener como aliados a una parte de los que tienen la sartén por el mango. ¿Cómo? No tengo la menor idea. Ni siquiera sé si algo de todo esto que digo tiene sentido. Por las dudas, el copyright de esa idea es mío.