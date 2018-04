COMPETENCIA OFICIAL INTERNACIONAL

Mejor Película: La flor de Mariano Llinás (Argentina).

Premio especial del Jurado: Violence Voyager de Ujicha (Japón).

Mejor Director: Tiago Melo por Azougue Nazaré (Brasil).

Mejor Actriz: Pilar Gamboa, Elisa Carricajo, Valeria Correa y Laura Paredes por La flor, de Mariano Llinás.

Mejor Actor: Anders Juul por A Horrible Woman, de Christian Tafdrup (Dinamarca).

Mejor Música Original: Nilotpal Borah por Village Rockstars, de Rima Das (India).

Primera Mención: A Tiger in Winter, de Lee Kwang-Kuk (Corea del Sur).

Segunda Mención: As boas maneiras, de Juliana Rojas y Marco Dutra (Brasil-Francia).

COMPETENCIA OFICIAL ARGENTINA

Mejor Película: Las hijas del fuego, de Albertina Carri.

Mejor Director: Lola Arias por Teatro de guerra (Argentina, Alemania, España).

COMPETENCIA VANGUARDIA Y GÉNERO

Gran Premio Vanguardia y Género: The Image You Missed, de Donal Foreman (Irlanda, Francia, Estados Unidos).

Mejor Largometraje: The Seen and Unseen, de Kamila Andini (Indonesia).

Mejor Cortometraje: Watching the Detectives, de Chris Kennedy (Canadá).

Mención Especial: Braguino, de Clémént Cogitore (Francia -Finlandia).

COMPETENCIA OFICIAL LATINOAMERICANA:

Mejor Película: Averno, de Marcos Loayza (Bolivia-Uruguay).

Mejor Director: Mauricio Alfredo Ovando por Algo quema (Bolivia).

Mención especial: La cuarta dimensión, de Francisco Bouzas (Argentina-Bolivia).