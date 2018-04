El debate sobre el aborto podría llegar al Senado. ¿Cuál es su posición?

–Mi posición es intermedia. Creo que no puede ser penalizada una mujer por abortar: Hay que erradicar la pena de prisión del Código Penal.

–¿Y los médicos?

–Ahí tengo una diferencia, hasta ahí es mi postura.

–Eso no sacaría de la clandestinidad la práctica del aborto

–Yo tengo alguna posición respecto al origen de la vida, son posiciones personales. Pero me parece que la mujer no debe tener una amenaza de prisión. Muchas mujeres no acuden a un servicio médico si tienen una complicación por un aborto porque tienen la noción de que pueden ser perseguidas penalmente.

–¿Pero no habría menos complicaciones si no se hiciera clandestinamente?

–Ahí hay un tema más de juicio moral. Esta es la discusión.