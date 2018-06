Cines

ANIMAL 2D

Con Guillermo Francella y Carla Peterson. Dir: Armando Bó. SAM 16 años.

Cía. Monumental: 16.40 hs.

Showcase: 12.05, 20.30, 23 hs; tras 01.25 hs.

AVENGERS: INFINITY WAR

Con Robert Downey Jr y Chris Hemsworth. Dir: Anthony y Joe Russo. SAM 13 años.

Showcase: 2D cas: 17.05 hs.

CALLES SALVAJES

Con Robert De Niro y Harvey Keitel. Dir: Martin Scorsese. SAM 18 años. Gratis.

El Cairo: dom 24, 18 hs.

CRIMEN EN EL CAIRO 2D

Con Fares Fares y Tareq Abdalla. Dir: Tarik Saleh. SAM 13 años.

Cines Del Centro: 15.10, 17.15, 19.20, 21.30 hs.

CUANDO ELLAS QUIEREN 2D

Con Diane Keaton y Jane Fonda. Dir: Bill Holderman. SAM 13 años.

Cía. Monumental: Cas: 17, 21 hs. Sub: 14.20, 19 hs.

Cines Del Centro: 15.15, 17.30 19.30, 21.35 hs.

Showcase: 12.10, 14.25, 16.55, 19.35, 22 hs; tras 00.25 hs.

Village: Cas: 14, 16.15, 18.30 hs. Sub: 20.45 hs; tras 01.35 hs.

DEADPOOL 2 2D

Con Ryan Reynolds y Josh Brolin. Dir: David Leitch. SAM 16 años.

Cía. Monumental: Cas: 14.10, 22.40 hs.

Hoyts: Cas: 22.30 hs.

Showcase: Cas: 12.20, 17.15 hs. Sub: 22.35 hs; tras 01.05 hs.

DRY MARTINA 2D

Con Antonella Costa y Patricio Contreras. Dir: Che Sandoval. SAM 16 años.

Cía. Monumental: 18.50, 20.45 hs.

Village: 15.30, 20.20 hs.

EL AMANTE DOBLE

Con Marine Vacht y Jeremie Renier. Dir: Francois Ozon. SAM 16 años. Ent $ 70, est/jub $ 60.

El Cairo: sáb 23, 18 hs.

EL LEGADO DEL DIABLO 2D

Con Toni Colette y Gabriel Byrne. Dir: Ari Aster. SAM 16 años.

Hoyts: Cas: tras 00.50 hs.

Showcase: Sub: 22.05 hs; tras 00.45 hs.

Village: Cas: 23 hs.

EL RITUAL

Con Rafe Spall y Arsher Ali. Dir: David Bruckner. SAM 16 años c/res.

Showcase: tras 01.00 hs.

FRANKIE

Documental. Dir: Betania Capatto. ATP. Gratis.

El Cairo: vie 22, 20.30 hs.

HURACAN CATEGORIA 5 2D

Con Toby Kebbell y Maggie Grace. Dir: Rob Cohen. SAM 13 años c/res.

Cía. Monumental: Cas: 23 hs.

Hoyts: Cas: 23 hs.

Showcase: Cas: 12.05 hs. Sub: 14.55, 19.45 hs.

Village: Cas: 22.30 hs; tras 01.00 hs.

ISLA DE PERROS

Animación. Dir: Wes Anderson. SAM 13 años. Ent $ 70, est/jub $ 60.

El Cairo: vie 22, 22.30 hs; sáb 23 y dom 24, 20.30 hs.

JURASSIC WORLD 2

Con Bryce Dallas Howard y Chris Pratt. Dir: J.A. Bayona. SAM 13 años.

Cía. Monumental: 2D cas: 14.15, 15.15, 16.45, 17.45, 19.15, 20.15, 22, 22.40 hs. 2D sub: 13.45, 18.45 hs. 3D cas: 14.45, 17.15, 19.45, 22.30 hs.

Hoyts: 2D cas: 12, 13.30, 14.45, 16.20, 17.30, 19.10, 20.20, 22, 23.10 hs; tras 01.10 hs. 2D sub: 19.50, 22.40 hs; tras 00.30 hs. 3D cas: 13, 15.50, 18.40, 21.30 hs. DBox XD 3D cas: 12.30, 15.20, 18.10, 21 hs; tras 23.50 hs.

Showcase: 2D cas: 12.30, 13.30, 13.50, 14.30, 15.10, 16.10, 16.30, 17.10, 17.50, 19.10, 19.30, 21.30, 22.30 hs; tras 00.50 hs. 2D sub: 14.10, 16.50, 18.50, 19.50, 21.50, 22.30 hs; tras 00.35, 01.10 hs. 3D cas: 12, 14.50, 17.30 hs. 3D sub: 20.10, 22.50 hs; tras 01.30 hs.

Village: 2D cas: 14.30, 15, 15.30, 17.30, 18, 18.30, 21, 21.30 hs; tras 00.05, 00.30 hs. 2D sub: 20.30, 23.30 hs. 3D cas: 13, 14, 16, 17, 19, 22, 23 hs; tras 00.45 hs. 3D sub: tras 01.40 hs. 4D cas: 13.15, 16.30, 19.30 hs. 4D sub: 22.30 hs; tras 01.20 hs.

LA BELLA CAMPESINA

Con Vittorio De Sica y Sophia Loren. Dir: Mario Camerini.

Arteón: mié 27, 20.30 hs; sáb 30, 21 hs.

LA LIBRERIA

Con Emily Mortimer y Patricia Clarkson. Dir: Isabel Coixet. SAM 13 años. Ent $ 70, est/jub $ 60.

El Cairo: vie 22, 18 hs; sáb 23 y dom 24, 22.30 hs.

LA VIDA SIN BRILLO

Documental. Dir: Guillermo Félix y Nicolás Teté.

Arteón: mar 26, 20.30 hs.

LOS AMANTES

Con Jeanne Moreau y Alain Cuny. Dir: Louis Malle.

Arteón: sáb 23, 21 hs; dom 24, 20.30 hs.

LOS INCREIBLES 2

Animación. Dir: Brad Bird. ATP c/ley. Cas

Cía. Monumental: 2D: 14.30, 15, 16.15, 17, 17.30, 19.30, 20, 21.15, 22.15, 22.30 hs. 3D: 14, 16.30, 19, 21.45 hs.

Cines Del Centro: 2D: 15, 17.20, 19.45, 22.05 hs.

Hoyts: 2D: 13.10, 13.40, 14.10, 16.15, 16.40, 17, 19, 19.30, 22.20 hs. 3D: 14.30, 17.20, *20.15 hs (*cancelada mar 26/06). 3D DBox: 12.50, 15.30, 18.30, 21.15 hs; tras 00.00 hs.

Showcase: 2D: 12, 13.30, 14, 14.20, 14.40, 16.20, 16.40, 17, 17.20, 19, 19.20, 19.40, 20, 21.55, 22.35 hs; tras 00.30, 01.15 hs. 2D Sub: 22.15 hs; tras 00.55 hs. 3D: 12.20, 15, 17.40, 20.20, 22.55 hs.

Village: 2D: 13, 13.25, 14, 15, 15.30, 16, 17, 17.45, 18, 18.30, 19, 20, 20.50, 21.15, 22, 22.45 hs; tras 00.05, 00.45, 01.20 hs. 3D: 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 hs: tras 01.15 hs.

LOS OPORTUNISTAS 2D

Con Valerio Mastandrea y Marco Giallini. Dir: Paolo Genovese. Sub. SAM 13 años.

Cines Del Centro: 17.25, 21.45 hs.

OCEAN'S 8: LAS ESTAFADORAS 2D

Con Sandra Bullock y Cate Blanchett. Dir: Gary Ross. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 12.25, 14.45, 20.15, 22.40 hs; tras 01.20 hs.

PERDIDA

Con Luisana Lopilato y Nicolás Furtado. Dir: Alejandro Montiel.

Arteón: mar 26 y jue 28, 18.30 hs.

RASHOMON

Con Toshiro Mifune y Machiko Kyo. Dir: Akira Kurosawa.

Arteón: sáb 23, 19 hs; dom 24, 18.30 hs.

TUNEL 4 - C.C. PARQUE ESPAÑA

Sarmiento y el río. Tel: 4260941.

Proyección de 2 documentales sobre música contemporánea española. Dir musical: Juan J. Talavera. Dir: Juan V. Chuliá. Gratis.

Temperado: vie 22, 19 hs.

El proceso: antecedido por el concierto de la flautista Lorena Barile, interpretará obras de Megías y Tévar. Vie 29, 19 hs.

WESTERN 2D

Con Viara Borisova y Veneta Fragnova. SAM 13 años.

Cines Del Centro: 15.05, 19.25 hs.

Para tener en cuenta

ARTEON ESPACIO DE ARTE

Sarmiento 778, Gal. El Patio, PA. Tel: 426‑8841.

CIA. MONUMENTAL

San Martín 993/99. www.complejomonumental.com.ar. Trasnoche únicamente días sábados.

CINE LUMIERE

Vélez Sarsfield 1027. Tel: 480‑4816.

CINES DEL CENTRO

Shopping Del Siglo Nivel 1. Tel: 445‑1460.

EL CAIRO

Santa Fe 1120. Tel: 4721851.

HOYTS

Portal Rosario Shopping. Trasnoche vie, sáb.

SHOWCASE CINEMAS

Junín 501. Tel: 436‑0999 (inf.) y 436‑0500 (vta). Las funciones de trasnoche son los días viernes, sábados y víspera de feriado.

VILLAGE ROSARIO

Av. Eva Perón 5856. Tel: 516‑1111. Reservas al 0810‑0810‑2463. Tras vie, sáb. Horarios de apertura: lun a vie 15 hs; sáb a las 14 hs.

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL

Av. Belgrano 1600.

La Vela Puerca. Sáb 15 sept, 21.30 hs.

BEATMEMO

Bv. Oroño y Güemes. Tel: 2230757.

Ringo by Fans. Gratis. Dom 24, 21.30 hs.

Chivo González Cuarteto. Gratis. Lun 25, 21.30 hs.

Sabina Chiaverano. Gratis. Mar 26, 21.30 hs.

Black Night, lo mejor del soul y blues internacional. Gratis. Mié 27, 21.30 hs.

BERLIN PUB

Pje. Simeoni 1128 (Mitre al 300).

Manal Javier Martínez junto a Vicio. Sáb 23, 21 hs.

C.C. ATLAS

Mitre 645.

Juan Falú & Andrés Pilar. Vie 29, 21.30 hs.

Sebastián Macchi Trío. Sáb 30, 21.30 hs.

CLUB 1518

Salta 2829.

Flor de Banda más Ovnitorrincos. Vie 22, 22 hs.

EL ASERRADERO

Montevideo 1518.

Carlos Zelko. Vie 22, 21.30 hs.

Cuti y Roberto Carabajal. Sáb 23, 21.30 hs.

Perla Aguirre. Vie 29, 21.30 hs.

Rudi Flores Trío. Sáb 30, 21.30 hs.

EL CIRCULO.

Mendoza y Laprida. Tel: 4483784.

Mon Laferte. Vie 21 sept.

GALPON DE LA MUSICA

Estévez Boero 980.

Cool Confusion más Lo Mutantes del Paraná. Sáb 23, 21 hs.

HIPODROMO

Parque Independencia.

Silvio Rodríguez. Dom 21 oct, 20.30 hs.

IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA

Tucumán 1777. Funes

Grupo de Cuerdas de Casa de la Cultura de Funes más Coro de Niños de la Munic. de Funes. Dir: Marisol Gentile, presentarán Bienvenido invierno . Gratis. Lun 25, 18 hs.

LA BUENA MEDIDA

Bs As y Rioja. Tel: 4113073.

José Luis Martín & los de siempre, música popular hipano latinoamericana. Sáb 23, 22 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Agualuna presentará Cantan las mujeres que cantan . Vie 22, 21 hs.

METROPOLITANO

Junín 501.

Fito Páez presenta Ciudad Liberada . Sáb 30, 21 hs

OLIMPO CENTRO

Mitre esq. Urquiza. Tel: 153646528.

Luz & Sombra, homenaje al bajista Stuart Sutcliffe. Vie 22, 21.30 hs.

Cintia Olmos y Marcelo Arce, blues y música melódica. Sáb 23, 22 hs.

PLATAFORMA LAVARDEN

Sarmiento 1201. Tel: 4721462.

Diego López, Facundo Martínez y Facundo Trebino presentarán Los tres más románticos . Vie 22, 21.30 hs.

Gastón de la Cruz Quinteto más Samuel Iwanczuk Septeto (jazz). Vie 22, 21.30 hs.

Música para Volar presentará Hello! , Charly Unplugged. Sáb 23, 21 hs.

Chimo. Sáb 23, 21.30 hs.

VORTERIX

Salta 3519.

Antifestival Rosario 2018. En vivo: Loquero, Carmina Burana y Humo del Cairo. Vie 22, 21.30 hs.

Eruca Sativa. Sáb 23, 20.30 hs.

MONO Club de Música!

Santa Fe 2398

Juan Ingaramo + De la Rivera. Invitados: CravZov + Fiesta Trasnoche. Vie. 22, a las 22 hs.

CLUB 1518

Salta 2829.

Flor de Banda + Ovnitorrincos. Vie 22, 22 hs.

Teatros

AUDITORIO FUNDACION

Mitre 754. Tel: 4483068.

Escenas de la vida conyugal. Con Ricardo Darín y Andrea Pietra. Dir: Norma Aleandro. Jue 28, vie 29, sáb 30 jun y dom 1º jul.

Radagast, show con músicos en vivo. Sáb 28 jul, 20 hs.

Toc Toc. Con Ernesto Claudio, Sabrina Carballo y gran elenco. Vie 3 y sáb 4 ago, 21 hs.

Les Luthiers. En septiembre: vie 14 y sáb 15, 21 hs; dom 16, 20 hs.

Loc en vta en el teatro o en www.ticketek.com.ar

C.E.T.

San Juan 842.

La covacha. Texto y dir: Lautaro Lamas. Vie jun, 21 hs.

El acto ciego. Dramaturgia y dir: Juan Hessel. Sáb jun, 22 hs.

ESPACIO DORADO C.C. LA TOMA

Tucumán 1349.

El día que mataron al ministro de Energía. Act y puesta esc: Christian Alvarez. Dir: Gisela Bernardini. Res 341 2644131. Vie jun, 21.30 hs.

Varieté Doradas. Un espectáculo diferente cada noche, clown, teatro, música y otras variedades. A la gorra. Buffet popular. Sáb, 21 hs.

LA COMEDIA

Mitre 950.

Pedro Rosemblat y Martín Rechimuzzi. Sáb 30 jun, 21 hs.

LA ESCALERA

9 de Julio 324.

MKB, la trama escocesa. Dir y pta en esc: Carlos Romagnoli. Sáb, 21 hs.

LA PERUTA

Av. Pellegrini 957.

Border. Texto y act: Melisa Martyniuk. Dir: Verónica Leal. Res c/desc al wsp 3413152042. Sáb jun, 22 hs.

MATEO BOOZ

San Lorenzo 2243.

Terapia de familia. Gran elenco rosarino. Dir gral: Manuel Cansino. Sáb 23, 21 hs.

PLATAFORMA LAVARDEN

Sarmiento 1201. Tel: 4721462.

Conferencia sobre la lluvia. Con Fabián Vena. Dir y pta en esc: Fabián Vena y José L. Arias. Jue 5 jul.

TEATRO DE LA MANZANA

San Juan 1950.

El discurso. Con Ludmila Bauk. Dir: Felipe Haidar. Jue jun, 22 hs.

Trauma, una polimorfa manera de amar. Dramaturgia y dir: Mariana Valci. Sáb jun, 21.30 hs.

TEATRO DEL RAYO

Salta 2991.

Inventario, creación de Aldo El Jatib sobre textos de Jacques Prévert. Café concert, sólo c/res. Dir: Aldo El Jatib. Jue jun, 21 hs.

Litófagas, Losdemedina Teatro. Dir: Oscar Medina. Vie jun, 21 hs.

Christine y Lea Papin, grupo La Estación. Dir: Hugo Cardozo. Sáb jun, 21 hs.

Pleurotus fulminaris de Aldo El Jatib, Cía. de Repertorio del Rayo. Café concert, sólo c/res. Dir: María de los Angeles Oliver. Dom jun, 20 hs.

TEATRO ODISEO

San Lorenzo 1329.

Una mujer inquietante, de María R. Pfeiffer. Dir: Walter Operto. Res al 153 650928. Vie, 21.30 hs.

Lúcido, de Rafael Spregelburd. Dir: Walter Operto. Res al 153 650928. Sáb, 20 hs.

Efecto Nostradamus, cabaré apocalíptico. Dir: María C. Borri. Res al 156 835438. Sáb, 22 hs.

Para niños

EL JARDIN DE LOS NIÑOS

Parque Independencia. Tel: 4802421.

Vie, sáb, dom y fer de 13 a 18 hs. Ent gral $20.

LA GRANJA DE LA INFANCIA

Av. Pte. Perón 8000. Tel: 4807848.

Sáb, dom y fer de 10 a 18 hs. Ent gral $ 20.

LA ISLA DE LOS INVENTOS

Corrientes y Wheelwright. Tel: 4496510.

Vie, sáb, dom y fer de 14 a 19 hs. Ent gral $20.

LA NAVE

San Lorenzo 1383.

Ciclo de Títeres La Hormiga. Sáb mayo y jun, 17 hs.

El viaje de Lino. 23 y 30 jun.