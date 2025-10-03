Argentina podría crecer en 2025 sin generar puestos de trabajo, reeditando así una versión de los años noventa, pero peor calibrada: el crecimiento este año le debe mucho a un efecto rebote contra 2024, mientras que en los noventa se atravesó un ciclo prolongado de bonanza para el consumo y la inversión interna, antes de enfrentar la crisis más severa de nuestra historia. Un estudio privado mostró que los sectores que más se contrajeron desde que Javier Milei asumió el gobierno son los que generan más mano de obra –construcción, industria, comercio y administración pública- mientras que crecieron el agro, la minería y la intermediación financiera, que no son demandantes de mano de obra en porcentajes importantes.

La industria es la principal piedra de zapato en este modelo. Se absorben pesos a través del superávit fiscal y no se convalidan aumentos justos, y expansivos, de los salarios. Tampoco aumentan los puestos de trabajo entonces el mercado interno está ahogado, y los industriales no tienen a quién vender. En paralelos se levantan un conjunto de regulaciones sobre las importaciones y se aprecia el tipo de cambio, estimulando la importación. Menos industria todavía. Y sin industria no hay productividad, competitividad, ni puestos de trabajo bien pagos que cambien las condiciones de vida de la sociedad. La reversión de los 90: industricidio sin compensación para ningún sector.

Sin embargo son pocos los empresarios fabriles que se pronuncian públicamente en contra de la política económica de la Libertad Avanza. Quienes llevan la delantera son pymes y micropymes, mientras el gran capital industrial –mezcla de especulación e ideología- hace silencio.

Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) reveló que los grupos económicos que más crecieron con el esquema libertario son los que menos empleo generan, y por el contrario, los sectores que más trabajo impulsan son los que más cayeron: construcción, la industria, el comercio y la administración pública; en orden según la magnitud de la contracción de la actividad en cada uno de ellos.

La construcción y la administración pública fueron especialmente damnificadas por la política de superávit fiscal que abraza el Gobierno a capa y espada. Un detalle: la administración pública está entre los sectores de mayor productividad del país, así que el desempleo aquí también implica menores capacidades productivas a futuro.

Tampoco se escucha a empresarios nucleados en la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) oponerse con dureza a la suspensión de la obra pública que encara el Gobierno. Dicen y callan. Callan en público más de lo que cuestionan en privado.

Un trabajo reciente del Centro Cifra de la CTA puso en relieve la magnitud de la destrucción de la industria en términos históricos, con énfasis en la catástrofe más pronunciada desde que el Ejecutivo está a cargo de Milei y su deep motosierra. El período de ajuste recesivo, apertura comercial y valorización financiera en la actualidad produjo “una caída del valor agregado industrial de 19 por ciento entre 2011 y 2024, mientras que en la primera desindustrialización lo había hecho en 10,3 por ciento en el doble de años (1976-2002)”.

“Esta considerable magnitud de la crisis industrial actual se explica fundamentalmente por lo ocurrido en las administraciones de Cambiemos (2016-2019) y del primer año de la Libertad Avanza (2024), cuando la industria descendió 3,6 por ciento anual y 9,2 por ciento respectivamente. Por su parte, en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la caída fue de 1,6 por ciento anual y en el Frente de Todos, pese a las caídas en 2020 y 2023, se registró una expansión del 2,3 por ciento anual”, agregan.

Los rubros que más crecieron, de acuerdo al reporte de IAG, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 fueron la minería, el agro y la intermediación financiera. Tanto la minería como la intermediación financiera son sectores que pagan salarios por encima de la media, pero al generar pocos puestos de trabajo difícilmente su upgrading derrame sobre el conjunto de la economía y promueva algún tipo de reactivación.

El agro, la ganadería y la pesca paga salarios inferiores al promedio. Otros sectores que crecieron pero sí generan mano de obra por arriba del promedio son la enseñanza, el transporte y almacenamiento y la hotelería y restaurantes. Sin embargo, cuando la comparación en contra gestiones anteriores, excepto en pandemia, el número siempre es menor.

Concentrado en la valorización financiera y sin políticas relevantes en materia de productividad y empleo, el esquema vigente, con altos índices de corrupción y caída en picada de la imagen presidencial, está generando una grave crisis en la economía real: pérdida de puestos de trabajo y deterioro de los salarios y de las capacidades productivas que tanto cuesta estimular en el país. Según los cálculos del IAG desde noviembre de 2023 se perdieron 113.000 puestos de trabajo registrados, pero estos no fueron directamente a engrosar la tasa de desempleo (que se mantiene relativamente estable) por la preponderancia que ganaron actividades refugio como el comercio, la gastronomía y el transporte por cuenta propia (emprendedores y trabajadores en apps) en los últimos meses.