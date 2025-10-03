“El día jueves 25 de septiembre, justo antes de una audiencia programada para el día siguiente, cerca de las 12 del mediodía, estábamos trabajando en un día normal de producción. Llega el Jefe de Recursos Humanos, nos reúne, hace una asamblea y ahí nos comunica que, por falta de ventas, por deudas que tiene la empresa, la situación del país, la planta tiene que cerrar ese mismo día, con nosotros ahí adentro”, relató a Buenos Aires/12 Marcia Landa, quien a la par de Cristian Obregon, es delegada del Sindicato de Trabajadores la Alimentación (STIA) en la planta Tía Maruca, en Chascomús.

La noticia cayó como un baldazo de agua fría para los 27 trabajadores de la fábrica de galletitas y productos alimenticios. Sin telegramas formales, sin una notificación legal y apenas con un ofrecimiento económico que ellos mismos calificaron como insuficiente, se vieron de un momento a otro con la planta cerrada.

Desde ese instante, los ingresos de los empleados quedaron en suspenso, agarrados de una promesa de pago parcial que fue materializada este jueves por la noche, exactamente una semana más tarde tras el cierre. La intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense fue destacada como “fundamental” por parte de los trabajadores, para que pudieran recibir una parte del dinero adeudado para “subsistir”.

El conflicto se superpone con deudas previas y es por eso que los trabajadores hacen referencia a haber recibido parcialmente el dinero que les corresponde de parte de la empresa. Hasta el miércoles la compañía Argensum, que está detrás de Tía Maruca, les debía la primera quincena de septiembre y una de las cuotas del aguinaldo atrasado, cuyos montos fueron saldados este jueves.

“En la asamblea que se hizo el pasado lunes en la sede el Ministerio de Trabajo, se planteó que también nos adeudan una quincena. Finalmente, se pudo acordar que en el transcurso de esta semana se nos pagara la quincena atrasada y la semana que viene nos van a pagar el aguinaldo”, había explicado Landa el miércoles, previo a recibir el depósito de la empresa.

Si bien la patronal cumplió con lo coordinado con la cartera laboral provincial, a los trabajadores todavía les deben la segunda quincena de septiembre. Sin embargo, su principal preocupación ahora es la continuidad de sus puestos de trabajo, ya que, para la tarde de este viernes, la fábrica continuaba con las puertas cerradas y sin intenciones de reabrirlas.

Los empleados de Tía Maruca advirtieron que hasta el cierre de esta edición no habían recibido un solo telegrama y según les habría manifestado la empresa tampoco estarían encuadrados bajo despidos formales.

Por otra parte, de acuerdo al testimonio de Landa, el anuncio del cierre vino acompañado de una propuesta económica individual que los operarios entendieron como una maniobra de presión y también como una posible señal del fin de Tía Maruca. “El jefe de Recursos Humanos nos ofreció una X cantidad de plata a cada uno, mediante una reunión individual. Luego nos invitó a retirarnos de la planta advirtiendo que necesitaba una respuesta al otro día; apurándonos porque ellos querían que nosotros firmáramos sin pensarlo”.

La respuesta fue inmediata. El sindicato se presentó en la fábrica y frenó cualquier intento de acuerdo unilateral. Enseguida quedó claro que no se aceptaría ninguna compensación propuesta por debajo de lo que corresponde por ley y sin clarificar la situación de los trabajadores.

Intento de vaciamiento y reacción

La tensión creció cuando el 26, camino a una audiencia programada para tratar el pago del aguinaldo y la primera quincena de septiembre en el ministerio, los empleados se toparon con otro problema inesperado. “Pasamos por la fábrica y vimos que había dos camiones estacionados afuera llevándose la materia prima. Así que ahí mismo se detuvo la carga. Si desmantelaban la fábrica, no teníamos de dónde agarrarnos. Vino la Policía, pero charlamos con ellos y entendieron la situación. El pueblo de Chascomús es solidario”, narró Landa.

El episodio fue un punto de quiebre porque el Ministerio de Trabajo bonaerense ordenó de inmediato que no se retirara nada de la planta hasta la próxima audiencia. También facilitó audiencias y ofreció alternativas a la empresa para preservar los puestos de trabajo. Sin embargo, la compañía habría rechazado cada propuesta, según manifestaron desde la cartera.

De este modo, la fábrica permanece cerrada con la prohibición expresa de mover mercadería o maquinarias. La próxima audiencia está fijada para el 9 de octubre a las 12:30 en la sede del ministerio en Chascomús. Hasta entonces, luego de haber cumplido con su compromiso de pago de parte de lo adeudado, la empresa no reactivaría la producción en Tía Maruca.

En tanto, los trabajadores esperan que si no hay una solución el día de la audiencia se dicte la conciliación obligatoria y hasta el momento aseguran que la empresa tampoco presentó un pedido de quiebra para justificar su situación.

Voces que retratan la incertidumbre

Uno de los trabajadores, con 23 años de antigüedad, contó a Buenos Aires/12 que cuando se regresaba a su casa solo pudo sentir "impotencia e incertidumbre". Tiene 43 años de los cuales 23 fue empleado de Tía Maruca. “El ofrecimiento para que nos retiremos está muy por debajo de lo que corresponde. Ellos quieren pagarnos en cuotas una suerte de indemnización, y que las cuotas vayan acorde a la inflación”, agregó otro.

La preocupación central gira en torno a las familias. Muchos son jefes de hogar que dependen únicamente del salario de la fábrica, varios alquilan y la mayoría supera los 40 años. “No es que te vas de Tía Maruca y conseguís en la esquina otra fábrica teniendo ya una edad avanzada. Eso acá no pasa porque no somos una ciudad grande”, apuntó Landa.

El impacto en la comunidad

La fábrica de Chascomús funciona desde principios de los 2000, sobre la Ruta 2, y solía ser un referente local de empleo industrial. En 2024 fue adquirida por Argensun Foods, un conglomerado agroindustrial que maneja marcas como Pipas y Dale, además de producir y exportar semillas y frutos secos.

En agosto, la misma compañía ya había cerrado otra planta de Tía Maruca en San Juan, donde trabajaban 300 operarios. Por eso, el patrón preocupa a los 27 cesanteados de Chascomús. Mientras Argensun habla de problemas de costos y caída en las ventas, los empleados interpretan que se trata de una estrategia para desmantelar y trasladar la producción a otras sedes, dejando a los empleados afuera.

Chascomús es una ciudad de 42 mil habitantes, incluyendo sus zonas rurales, y la pérdida de 27 empleos estables tiene un efecto en la economía local. No se trata solo de los sueldos que dejan de circular, detrás hay familias, alquileres, créditos, comercios de barrio y una cadena de consumo que se resiente.

“Cada familia es individual, algunos tendrán más cuentas que otros, pero queremos lo que nos corresponde y en el menor número de cuotas que se pueda”, dijo uno de los operarios.

La comunidad acompañó el reclamo desde el primer momento a través de redes sociales y junto a los trabajadores en l acalle, conscientes de que el cierre no afecta únicamente a los trabajadores directos, sino también a proveedores y al tejido económico de la ciudad.

“Trabajando sin trabajar”

Mientras esperan la audiencia del 9 de octubre, los trabajadores insisten en que viven una paradoja porque fueron notificados verbalmente del cierre, pero no recibieron telegramas ni documentación oficial. “Nos dijeron que como que estos días estamos trabajando, sin trabajar”, resumió Landa.

En esa frase se condensa la incertidumbre de empleados con más de dos décadas de antigüedad que hoy no saben si cobrarán la segunda quincena de septiembre, si tendrán una indemnización justa o si deberán iniciar un juicio laboral para defender lo que les corresponde.

Por ahora, la fábrica permanece cerrada, los camiones inmovilizados y los 27 trabajadores en vilo. Una audiencia definirá si la empresa paga lo pendiente, si se avanza con una propuesta seria de indemnización o si, como teme Landa, todo termina en la justicia.

Una situación con otros antecedentes externos

El caso Tía Maruca se suma a un panorama complicado en el gremio de la alimentación. En las últimas semanas se registraron conflictos en Georgalos en San Fernando, en la planta de caramelos Lipo en Lanús, en Molino Río de la Plata en Esteban Echeverría (que alcanzó un acuerdo parcial) y en Mondelez Pacheco.

El patrón se repite con empresas que denuncian caída de consumo, liberación de importaciones, altos costos, propuestas de indemnización en cuotas y trabajadores que reclaman lo que la ley establece. Para el STIA, se trata de las esquirlas de las políticas nacionales del gobierno de Milei, que profundizan las dificultades de los trabajadores, las pymes y hasta de compañías grandes.

“Será adaptarse a los cambios de la economía de cada persona… en lo que respecta a mí, voy a sobrevivir”, completó resignado uno de los operarios.