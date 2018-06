El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva es visto por el 32 por ciento de los brasileños como la persona que puede liderar la recuperación económica, según una encuesta publicada ayer por el diario local Folha de Sao Paulo.

El sondeo del instituto Datafolha divulgado ayer muestra que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) es el favorito de los electores de todas las franjas etarias y regionales para salir del estancamiento de la economía. El cuadro de situación es bastante similar al escenario de intención de voto, con Lula seguido con el 15 por ciento por el diputado ultraderechista Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal, y la ambientalista evangelista Marina Silva, del partido Red, con ocho por ciento. Según la encuesta, el favoritismo de Lula radica en la expectativa por la recuperación económica de la principal economía latinoamericana, que en 2017 creció uno por ciento y dejó dos años de recesión con caída acumulada en 2015 y 2016 del siete. Lula, en 2010, había entregado el gobierno a su sucesora, Dilma Rousseff, con 7,5 puntos de crecimiento del PBI, la mayor marca desde 1985. Donde Lula se despega más de sus contrincantes electorales es en la región nordeste, la más pobre del país, en la que el ex presidente es visto como el mejor remedio para la economía por el 51 por de la población, contra el ocho de Bolsonaro. En el único segmento en el cual el líder del PT pierde es entre los electores que ganan más de 3.500 dólares por mes: Bolsonaro entre los más ricos tiene el 22 por ciento de respaldo sobre su plan económico, seguido por el ex gobernador Geraldo Alckmin, del Partido de la Social Democracia Brasileña, con el 17. Lula entre los más ricos obtuvo el 12, igual que el ex ministro de Economía y candidato del gobierno de Michel Temer, Henrique Meirelles, dijo la encuesta. A propósito del mandatario, su popularidad cayó casi un punto y llegó a un nuevo mínimo, el 1,9 por ciento. La mayoría de los encuestados (el 53 por ciento) evaluaron a Temer con cero. A raíz de su condena, la candidatura de Lula deberá pasar por el escrutinio de la justicia electoral. A pesar de ese escollo, el número de brasileños que cree que Lula no será candidato por su condena en dos instancias cayó del 62 por ciento en abril al 55 en junio.

El sondeo fue divulgado ayer ante la expectativa de la sesión del martes del Supremo Tribunal Federal, que debe decidir sobre un nuevo pedido de libertad del ex presidente favorito en los sondeos para las elecciones de octubre. El trámite estará a cargo de la Sala II de la Corte, que el jueves absolvió por unanimidad -son cinco jueces- a la presidenta del PT, senadora Gleisi Hoffmann, en juicio por corrupción en la Operación Lava Jato. Los jueces desestimaron tres delaciones premiadas que no estaban acompañas de pruebas. “La corte ha reaccionado a la industria de las delaciones premiadas, desmoralizando e discurso de los fiscales de la Operación Lava Jato”, dijo Lula en una carta enviada a Hoffmann .