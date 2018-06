"Y eso fue un poco de Pipas de la Paz , esta obra de McCartney en los '80 Qué tremendo ¿no?".

Es la voz del gordito de Televisión Registrada, acaban de pasar un fragmento del video del ex‑Beatle.

El videoclip es una representación de aquel irónico día de la historia bélica, cuando en vísperas de navidad una ola de paz recorrió la frontera en forma de villancico, llevando así a que alemanes e ingleses tuvieran una especie de luna de miel o velada romántica precedentemente a la guerra. Jugaron al fútbol, destaparon champagne, intercambiaron himnos e incluso recuerdos de esa noche; donde por un día la guerra se detuvo, llevando así que una canción sea casi la causante de que no se realizara la Primera Guerra Mundial. En esa noche de paz, noche de amor.

McCartney no solo aparece con su lucidez de reescribir la historia en Pipas de la paz , donde la historia casi es reescrita esa noche de 1914. Sino, además, él también protagoniza el video y es totalmente brillante. Tiene un sombrero de militar y toma té en un jarrito de cocina; después aparece de alemán con un bigote rubio, canoso. Lo sensacional es que no queda grotesco o ridículo, porque es McCartney y desafía la excelencia de la naturaleza humana desde casi siempre.

Un paso más adelante que los otros tres, y millones de pasos más adelante que el resto. Desde los dieciséis con el decoro de saberse la escala de "do mayor" y con algunos temitas de jazz encima, ya escribía que iba a ser "cuando tenga 64".

Es ordinario. Y cuando digo esto me refiero a lo contrario. Quiero decir, totalmente extraordinario.

Hacer con palabras eso que hoy llamamos revolución, es extraordinario.

Lo podemos comprobar con algún álbum en la repisa vieja de la abuela, como Revolver , dando comienzo a un viaje con Taxman donde Los Beatles, como dice el tema, te cobran impuestos, llevándote por el vago presentimiento de que ya suenan demasiado despiadados para ser Beatles.

Acto seguido, Eleanor Rigby . Una melodía totalmente subversiva nunca vista en cuatro jóvenes de traje.

Nos deja preguntando, con ese sabor agridulce. "¿Toda la gente solitaria de dónde venimos?"

Entonces ¿podemos decir que esa revelación de las masas oyentes sea posible gracias a estas obras maestras? Probablemente sí. Pero si la idea no salía de la mente maestra no sucedía nada. Desde romper con el rutinario traje y corte Balá a los harapos coloridos o a la falta de baño cantando lo que sucedía "A través del universo". No solo que se impone una cultura, es un paquete con cosas que van más allá. De todas formas, si la moda no se interponía tampoco la revolución hubiese estallado. Y es por eso que McCartney, fuera de los Beatles, tanto ayer, como hoy y mañana, sigue siendo vanguardia.

Esto me lleva al mismo punto de partida: ¿Podría la música de McCartney detener la guerra? Teniendo puntitos a favor por la armonía del viejo y la manera ilustre de ver más allá de las cosas, es un rotundo sí.

"¡Tremendo!" diría el de TVR girando en la silla ejecutiva.

Macca está en todos lados. En cuanto a su esencia de persona, lo podemos ver siendo un soldado de ambos bandos, viajando en un subte como un tipo corriente, o en el plagio de un disco de algún que otro autor bizarro de renombre.