Catherine Reyes-Housholder llegó en 2005 a Chile para hacer una práctica periodística antes de terminar de cursar Estudios Latinoamericanos en el Smith College, de Massachusetts, en Estados Unidos. Arribó a Santiago justo cuando Michelle Bachelet y Soledad Alvear competían por la presidencia, y dice que entonces se fascinó por esas campañas políticas lideradas por dos mujeres que eran grandes competidoras.

Doctorada en Política Comparada por la Universidad de Cornell (EE.UU.), actualmente Reyes-Housholder cursa su posdoctorado en el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social de la Universidad Diego Portales, en Santiago de Chile. “Encontré no solamente el fenómeno de las campañas de Michelle Bachelet y Soledad Alvear, sino también esas otras mujeres ganadoras, sumamente interesante, principalmente porque el poder ejecutivo en América Latina, y también en otras partes del mundo, está fuertemente masculinizado”, cuenta la politóloga.

Investigó la presidencia y el género con un enfoque regional en América Latina, utilizando métodos históricos, estadísticos y experimentales. Realizó trabajo de campo en Brasil, Chile y Uruguay.

Reyes-Housholder ha escrito numerosos artículos científicos y algunos de sus textos están incluidos en diversos libros: Gender and Representation in Latin America; Women Presidents and Prime Ministers in Post-Transition Democracies; The Gendered Executive: A Comparative Analysis of Presidents, Prime Ministers and Chief Executives; entre otros.

Su disertación “Presidentas, Power and Pro-Women Change” (Presidentas, Poder y cambio pro-mujer) resultó ganadora en 2017 del premio de la American Political Science Association en la sección Mujeres y Política.