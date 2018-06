Entre las primeras luces del amanecer que se distorsionan con la neblina, se asoma el 122. Marina adelanta el brazo derecho que permanece por unos segundos suspendido. Que fácil sería si pudiera detener el tiempo como se para a un colectivo, cambiaría mi sueños de altar, piensa Marina en el día de su cumpleaños. El colectivo va completo, al subir le inyecta una bocanada de aire. Cinco, seis, cada vez más brazos se interponen como hilos colgados entre ella y la máquina para marcar tarjeta. Le escena le recuerda a la película La Emboscada, imagina que esquiva los hilos como Catherine Zeta‑Jones y en el mismo instante contrae los labios para no reírse. Un viejo que va en el primer asiento y tiene la marca de cierta expresión sostenida a través de los años, observa el rictus de ella, frunce el ceño y se le genera un surco entre el final de su nariz y el comienzo de su peluquín. Marina sigue atrapada entre la puerta y una adolescente que espera para marcar. --Si quiere yo le saco boleto, señorita --le dice un hombre de lentes, de jogging que está cercano a la máquina. Marina piensa "qué pajero" y acepta.

Zigzaguea entre los pasajeros, la adolescente se adhiere detrás de ella, a Marina no le molesta su presencia, siente que le da cierta protección. El tipo de lentes oscuros aprovecha la grieta y se suma a la cola. Forman un gusano que atraviesa el tufo humano del pasillo que se acorta. Marina encuentra un asiento antes de la puerta de bajada. Busca el celular que no para de vibrar dentro de su cartera. Lee: 115 mensajes, la cantidad la agobia tanto como la idea de tener que organizar el cumpleaños. Se coloca los auriculares. Suena Fuego Contra Fuego de Ricky Martin.

Una mosca se posa en el botón desabrochado de la adolescente, que quedó parada al lado de Marina. El tipo de lentes oscuros le marca al insecto arqueándole las cejas. Ella baja la vista, se abotona la camisa, clausura la mirada del hombre y eleva la carpeta hasta el principio de su cuello. El colectivo frena intempestivamente, algunos pasajeros pierden la posición y la adolescente siente una mano ajena que baja por su pierna. El colectivo arranca y el tipo de lentes oscuros queda erguido. Durante cinco cuadras no se abren las puertas. El calor y la humedad van encapsulados en el 122.

Julia: Un mensaje no leído. Grupete de enfermeros: 113 mensajes no leídos. Danielito: Un mensaje no leído. Mariana suspende los dedos en el aire por unas milésimas de segundos y abre el grupete de enfermeros que entre perritos, gatitos y saludos de felicidades; agradece.

Negra: Hacés algo hoy?

Sale del grupo de enfermeros para hablar en privado con su amiga.

Julia: Feliz cumple hermana del alma ¿Cómo estás?

Marina: Acá, más o menos.

Julia: ¿Qué te pasa? ¿Estás preocupada por algo?

Mariana: Es que tengo 35 años y no tengo nada. Ni casa, ni auto. No tengo nada, no progresé en nada, sólo en el estudio. El finde fui a Maciel y todas mis amigas: con hijos, auto y tienen una casa humilde, pero tienen.

La adolescente saca su celular.

Grupo 1er. Año Urquiza:

Paula: Por suerte se desocupó un asiento. Espérenme en la parada, hay un viejo pajero que me molesta en el bondi.

Paula con su muslo le da tres golpes a Marina en el brazo que al principio se molesta pero de inmediato capta que la joven hace un movimiento corto y seco con la cabeza hacia el tipo de lentes. El sigue rígido. En el mismo momento, Marina corre las piernas hacia el pasillo del colectivo para dejarla pasar. Ella aprovecha y ocupa el asiento del lado de la ventanilla.

Marina vuelve a su celular.

Julia: ¿Cómo no tenés nada?

Marina: Nada, encima ya me endeudé de vuelta con la tarjeta. Danielito se quedó sin trabajo y le estoy dando una mano.

Julia: Siempre le pasa algo a Danielito.

Marina: No sé porque no lo querés, amiga, es el único que me acompaña. Ahí saltó la negra, ni en pedo la invito a mi cumple.

Julia: Dejá de renegar, sos joven. Te dije veinte veces que si no estás enamorada de Danielito es al pedo que sigas insistiendo. A la negra no le digas nada y fue.

Marina: Es que quiero tener un hijo. Me conocés amiga, soy muy ansiosa. A veces siento que no sirvo para nada.

Julia: Esta noche bailamos al ritmo de los Bacsktreet y Britney como en los viejos tiempos.

Marina: Ja! De una, amiga. Te dejo porque me estoy por bajar.

Julia: Cara con besito, cara con besito, cara con besito y corazón.

Danielito: Amor qué hago con la carne. La bajo?

Marina se levanta y mira a la adolescente. Luego se detiene en el tipo que en ningún momento le corre la vista. Él, espera al lado del asiento para ponerse cerca. Cuando se está por sentar, Marina lo toma del brazo, lo mira fijo a los ojos. --Ni se te ocurra, pajero --le dice. --¡Pajero! --esta vez le grita. Le guiña el ojo a la adolescente, se abre la puerta y una bocanada de aire fresco entra en el 122.