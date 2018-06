Luego del polémico congreso que el sábado pasado realizaron parte de las agrupaciones estudiantiles que integran la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), las autoridades electas presentarán mañana en el Consejo Superior de la UBA un proyecto para oficializar el reconocimiento de la institución a la nueva conducción. La presentación estará enmarcada por la movilización de las agrupaciones que desconocen tanto el congreso como su elección, y que pedirán a la UBA que no avale lo que definen como un “fraude escandaloso”.

En el congreso realizado el sábado en la Facultad de Odontología resultó electa por 66 votos a favor y una abstención la lista “Nueva FUBA en defensa de la Educación Pública”, con Francisco Strambini del MLI (independientes, Ingeniería) como presidente, Ayelen Petracca de la UES (peronismo, Ciencias Sociales) como vicepresidenta y Catalina Cancela Echegaray de Nuevo Derecho (socialismo, Derecho) como secretaria general. La convocatoria a elecciones fue motorizada por Nuevo Espacio (ex Franja Morada) junto a las agrupaciones citadas y otras independientes.

Pero a metros de allí, en la sede de la FUBA de Uriburu 920, se reunieron 65 delegados que acreditaron ante un escribano su no asistencia al congreso, por lo que las agrupaciones que venían ejerciendo la conducción de la FUBA, La Mella y el Partido Obrero, junto a otras organizaciones de izquierda e independientes, denuncian que no podía haber quórum para la elección, ya que el estatuto indica que para poder sesionar deben estar presentes al menos 66 de los 130 delegados de los centros de estudiantes.

La denuncia indica que las agrupaciones organizadoras salvaron la falta de quórum tomando como válidos a dos delegados que no lo eran y que “reemplazaron” a delegados de Filosofía y Letras y de Ciencias Económicas: Federico Amoretti y María Luz Assman, quienes no se acreditaron al congreso por no considerar válida su convocatoria. “Queda claro que no hay una mayoría de delegados de la FUBA proclive a un cambio de orientación de la federación favorable al rector (Alberto) Barbieri y el macrismo. El resultado fue un empate entre las fuerzas del rectorado y Cambiemos y las fuerzas que nos oponemos a su ajuste contra la educación pública”, aseguraron las organizaciones en un comunicado.

El presidente electo el sábado, el estudiante de ingeniería Francisco Strambini, desestimó las denuncias y aseguró que quienes acusan “son los que el año pasado no convocaron a congreso de elección de autoridades, ni a junta representativa o comisión revisora de cuentas”, y agregó que “hace un año que la FUBA no funciona y hace cinco que no renueva autoridades”.

Entre las problemáticas que deberá encarar la FUBA, Strambini destacó que hoy los temas principales son “la defensa del presupuesto, las problemáticas vinculadas al sistema científico y los recortes en el Conicet y, sobre todo, el acceso de los estudiantes”, por lo que aseguró que uno de los principales proyectos será crear un sistema de becas en el Ciclo Básico Común (CBC). “Hoy la FUBA tiene que centrar su trabajo en el CBC, en donde se genera una deserción muy grande. Por ejemplo, en el de ingeniería el 75 por ciento de los estudiantes quedan afuera”, detalló.

La vicepresidenta electa, Ayelén Petracca, aseguró que lo importante es “sacar a la FUBA de la inmovilidad y ser parte de las grandes luchas sociales” y que “no hay más tiempo que perder en el contexto de ajuste actual”.

El bloque que rechaza el congreso del sábado articula en conjunto un plan de acción, que incluye hoy una conferencia de prensa, la circulación de un petitorio para reunir firmas de referentes sociales y políticos “contra el fraude de Cambiemos”, y la movilización de mañana al rectorado, anticipándose a la más que probable aprobación que el Consejo Superior dará a las nuevas autoridades: el radicalismo tiene amplia mayoría en el cogobierno de la UBA y se descuenta su apoyo al espacio que sesionó el sábado.

El referente del PO que venía ejerciendo la copresidencia de la FUBA, Julián Asiner, aseguró que no acatarán lo resuelto en el congreso del sábado, por no cumplir con los requisitos estatutarios, y que resistirán cualquier intento de desalojo de los espacios institucionales de la federación universitaria. “La última palabra la tendrán los estudiantes, en las calles y en las urnas, en las elecciones de centros de estudiantes que comenzarán con el segundo cuatrimestre y también en las comisiones directivas de los centros que ya han denunciado el fraude”, afirmó Asiner. Legisladores del Frente de Izquierda también se expresaron sobre la situación: Gabriel Solano denunció que “el fraude que realizaron la Franja Morada y el PRO en la FUBA no tiene antecedentes. Lisa y llanamente se robaron dos delegados”. Y la diputada nacional Romina Del Pla aseguró que “sobran las pruebas del fraude macrista en la FUBA, una verdadera farsa de aquellos a los que les molesta que hace 17 años existe una federación combativa que defiende la universidad pública contra los ajustes y las medidas privatistas”.