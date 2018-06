Aquel verano no había ni mosquitos. La sequía era sofocante, las gotas no se derramaban en el campo ni en la ciudad: los rigores del cambio "político" coincidían con los climáticos. El "derrame" capitalista parecía coincidir con la postergación de la misión histórica de la clase obrera. Los resultados de la Selección de Sampaoli imitaban a los descerebrados del autodenominado "mejor equipo económico en 50 años". Los herederos de los hermanos Grimm iniciaban juicio a Durán Barba por derechos de autor.

El invierno iba a ser peor. Nadie imaginaba los miserables detalles que la boludez en el gobierno iba a desplegar durante el semestre más patético del siglo...

De repente, cuando todas las alegrías parecían extinguidas, una mañana sonó el timbre y el cartero me entregó un sobre con el franqueo sellado. Sin poder reconocer desde donde había sido enviado, lo abrí pensando que se trataba de otra intimación de algún estudio de abogados por el atraso en el pago impuestos/ servicios atrasados. Me equivoqué, era un mensaje fotocopiado del Mono Díaz. Hacía meses que no daba señales de vida. Lo comparto:

"Negro, las tareas asumidas impiden que nos encontremos para charlar, el capitalismo ya no es lo que era, la militancia tampoco. Te escribo para aclararte algunas de esas cosas que no llegamos a hablar la última vez, cuando nos encontramos en la plaza San Martín: lo de las fotocopiadoras.

Hace décadas asumiste ser un poeta fracasado, te dolió, pero nunca decidiste averiguar las causas. Lo íntimo nunca se desprende de lo social. Una investigadora del Conicet, dejada cesante por el Innombrable (recargado) y sumada hace poco a nuestro colectivo, me comentó que tiene un estudio demostrando que en Rosario la densidad poética es de 1,2% con tendencia a la suba. O sea, que de cada diez habitantes, hay 12 poetas. O más. Nadie se atreve a asumirlo; todo rosarino, sino se anima a publicar sus poemas, esconde un poeta en el placard.

La investigación expone varias teorías sobre el origen del derrame lírico; la más sólida es una deriva de la belleza de las rosarinas, que no sólo son bellas, sino inteligentes y sensibles. Otra parte de su tesis, nada despreciable, afirma que una de las causas de la derrota setentista se origina en que después de los Rosariazos, la mayoría de los rosarinos se dedicó a escribir poemas según la creencia de que 'la poesía es un arma cargada de futuro'. Para después levantarse chicas en las peñas con sus escritos. La participación de las mujeres rosarinas en aquellas jornadas de lucha tuvo el mismo nivel que el de los hombres... Y partir de entonces, escribieron/ publicaron tanta poesía como nosotros. El desborde erótico fue/ es incontenible. 'Los errores no se eligen'. Así estamos.

El capitalismo no muere de muerte natural. Después de la crisis del 2001 con algunos compañeros nos pusimos a buscar alternativas y surgió el proyecto 'Comando Bitcoin'. Cuando empezó a cuajar y pudimos 'materializar' la virtualidad de las criptomonedas minadas, descartamos varios negocios raros, la bicicleta financiera y la siembra directa de soja; por una cuestión moral decidimos invertir en una cadena de focopiadoras. No teníamos los argumentos científicos de la compañera cesante del Conicet; sólo sabíamos de la ansiedad de los rosarinos, este vicio que los incita a escribir y lograr algo de calma sólo cuando sus escritos llegan a alguna forma de impresión. 'Nada fue un error'. Las ganancias inmediatas nos permitieron financiar emprendimientos de huertas comunitarias, cooperativas de viviendas sustentables, talleres de reciclados y otros anticipos de la nueva sociedad.

Las clases dominantes nunca fueron creadoras, sólo son usurpadoras de territorios, materias primas y saberes de sus dominados. Y conociendo tu adicción a la escritura, te voy contando esto cuando ya cambiamos lo de las fotocopiadoras por otro proyecto superador. Tenemos un enemigo, no debemos anticiparle cómo lo vamos a combatir, lo que estamos haciendo ni lo que vamos a hacer. Hay que aprender a 'actuar' delante de él, sin que sus satélites nos puedan registrar. O que lo registren y cuando se den cuenta, ya la tengan bien adentro, como con la criptomoneda.

El bitcoin es todavía es un relato inaprensible, es algo vivo que metimos entre los relatos del mercado: todo dinero es virtual, un convenio, una imitación sin respaldo material.

Pero nadie sabe cómo termina una creación. Lo del bitcoin es otro intento. Tendríamos que aprender a vivir sin pensamientos únicos, la vanguardias no saben acariciar bien. La realidad es algo más que un clásico entre Central y los pingüinos. Tenemos que asumir la responsabilidad de transformarla con relatos y acciones. Más allá de las circunstanciales relaciones de producción, la política (el poder) es un espectáculo.

Como no tengo un mimeógrafo a mano, te fotocopio esta clave, espero no la desperdicies. 6CJ5R4451B19Z. Paloma y laurel."