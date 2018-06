#PresenteContinuo Mañana, Piscis Machine agitará Espejismo en La Tangente (a las 19), el dúo reggae-dub ero español Iseo & Dodosound echará Roots in the Air en Niceto Club (a las 20), Joaco Carámbula –ex Detonantes– saludará su debut solista Para ella en Lucille (a las 20), los reggae-brasileños Chimarruts marcarán A diferença en el Teatro Vorterix (a las 20.30, junto a sus compatriotas verdeamarelhos Maskavo y los locales Karandaya), Los Guarros contarán hasta 7 en The Roxy/La Viola Bar (a las 21) y la songwriter popera Silvina Moreno recibirá su single La despedida en La Tangente (a las 21, también el viernes 29).

#CualquieraPuedeGooglear Esta noche, Placard celebrará sus primeros diez años de banda con clip nuevo –de la canción Bien adentro –, convite de torta y whisky, y previa de los platenses Lynx Música (sala Villa Villa del C.C. Recoleta, a las 20). Click soplavela . El ciclo gratuito Sonido Inminente tendrá su cierre con Francisca y los Exploradores + Hija de Tigre, mañana a las 20 en el C entro C ultural de la Memoria Haroldo Conti. Cicloclick.

#InmigraciónDescontrolada Argentina es el ombligo del rock. E l guitar hero sueco Yngwie Malmsteen hará escalas en el Teatro Vorterix (11/8), los góticos ingleses Gene Loves Jezabel meterán su cuarta visita al país en The Roxy (11/10), los fineses The Rasmus se maquillarán en el Teatro Vorterix (9/11) y l a leyenda brit Morrissey retornará para dar show en el DirecTV Arena (7/12).