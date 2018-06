Frente a la difusión de un protocolo acerca de “cómo actuar cuando una fuerza de seguridad solicita información o ‘retira’ a un alumno del establecimiento”, el Ministerio Público de la Defensa (MPD) emitió un comunicado en el que aseguró que los instructivos se habían sacado de circulación porque “no reflejan adecuadamente la posición de esta institución” respecto del accionar policial. “Como es público y notorio, el MPD siempre condenó cualquier forma de intervención de las fuerzas de seguridad en las escuelas, por resultar contraria al derecho internacional de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes”, agregó la Defensoría porteña, que subrayó que el organismo “denuncia, reiteradamente, toda forma de violencia institucional y asiste a quienes la padecen, en especial a los sectores más vulnerables de la sociedad y a aquellos que son criminalizados por la protesta social”.

Horacio Corti, defensor general y titular del MPD, le explicó a este diario: “Todo es muy lamentable y triste, porque es un documento con una redacción muy desafortunada. Nuestra actitud como Defensoría siempre fue la protección de los alumnos, por ejemplo en las tomas, e impugnamos todos los protocolos que no respetaban sus derechos, y hemos asistido a los padres y a los rectores en el debate por los planes de estudio. Por eso, en lo personal y en lo institucional, esto me provoca mucha preocupación. Fue un error gravísimo. Un área no especializada que usó información no chequeada en un tema por demás sensible. Ese fue nuestro error. Porque en estos temas hay que extremar los cuidados para que no quede el menor resquicio a la interpretación. Tiene que ser todo muy claro. El nuestro es un compromiso real y consistente con la defensa de los derechos humanos y contra la violencia institucional. Esa es nuestra tarea. Y la venimos desarrollando desde hace años. Por eso reitero que ese protocolo es un error y que se difundió sin los debidos controles”.